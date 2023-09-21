مايكروسوفت تكشف عن حاسوب سيرفيس لابتوب ستوديو 2

كشفت شركة مايكروسوفت رسميًا عن الحاسوب المحمول الجديد “سيرفيس لابتوب ستوديو 2″، وذلك بعد مرور عامين على إطلاق الجيل الأول من الجهاز.

ويُعد ذلك الحاسوب هو الأقوى من ناحية المواصفات مقارنةً بأجهزة سيرفيس الأخرى، وهو موجه بشكل أساسي إلى العملاء الذين يحتاجون إلى قدرات حاسوبية كبيرة في أعمالهم اليومية.

ويأتي جهاز مايكروسوفت سيرفيس لابتوب ستوديو 2 محملًا بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل – تحديدًا i7 H – مع 14 نواة، وهو تطور كبير مقارنةً بالمعالج الموجود في الإصدار السابق، كما أنه جهاز الحاسوب المحمول الأول الذي يحتوي على شريحة إنتل للمعالجة العصبية NPU من أجل دعم تأثيرات ويندوز ستوديو، وهي مجموعة من تأثيرات الفيديو والصوت التي تهدف إلى تحسين تجربة المكالمات.

وأما معالج الرسوميات فهو GeForce RTX 4060 من إنفيديا، وهو أقوى مقارنةً بنظيره في الإصدار السابق، كما يُقال أيضًا أنه أسرع من نظيره الآخر في جهاز ماك بوك برو من آبل، كما يحتوي على شريحة رسوميات Intel iris Xe للأعمال التقليدية التي لا تتطلب كافة قدرات المعالج الرسومي الأساسي، ويحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت، وسعة تخزين تصل مساحتها إلى 2 تيرابايت.

وحسنّت مايكروسوفت منافذ الجهاز، حيث يحتوي على منفذ USB-A ومنفذ microSD، ومنفذي USB-C داعمين لمعيار Thunderbolt 4، بالإضافة إلى منفذ Surface Connect ومنفذ لسماعات الرأس.

ويحمل جهاز مايكروسوفت سيرفيس لابتوب ستوديو 2 تصميمًا مصنوعًا من الألمنيوم، خلافًا للإصدار السابق المصنوع من الماغنسيوم، ولوحة لمس بخصائص متقدمة، وشاشة قابلة للمس بقياس 14.4 إنشًا بدقة 2400 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وكاميرا ويب مع مجال تصوير أوسع، وقلم للرسم، وتطرح مايكروسوفت الجهاز بسعر يبدأ من ألفي دولارٍ أمريكي.