مايكروسوفت تعلن Surface Laptop Go 3

كشفت شركة مايكروسوفت عن نموذج جديد من الجيل الثالث لخط Surface Laptop Go خلال حدث Surface اليوم. وتطلق الشركة الحاسوب المحمولة الجديد في الثالث من أكتوبر، ويتمتع ببطارية قادرة على العمل مدة 15 ساعة، وبسعر يبدأ من 800 دولار.

ويختلف جهاز Surface Laptop Go 3 الجديد عن جهاز Surface Go اللوحي، وهو إصدار أصغر وأقل أداءً من خط Surface Tablet الرئيسي الشهير.

ويعد Surface Laptop Go 3 بقياس 12.4 بوصات أحدث الحواسيب المحمولة الرخيصة والخفيفة الوزن التي تقدمها مايكروسوفت لأولئك الذين لا يبحثون عن قوة ولكنهم يحبون نمط Surface.

ويبدو الإصدار الأحدث من الحاسب المحمول Surface Laptop Go مشابهًا لجهاز Surface Laptop Go 2 السابق، إلا أنه يحتوي بعض الترقيات الداخلية الجديدة.

وروجت النماذج السابقة لشرائح الجيل الحادي عشر من إنتل، ويأتي Surface Laptop Go 3 مزودًا بوحدة معالجة الرسومات Intel Iris Xe مع شرائح Core i5 من الجيل الثاني عشر التي تساعد في جعل الحاسوب المحمول أسرع بنسبة 88 في المئة مقارنة بالنموذج الصادر قبل ثلاث سنوات Surface Laptop Go.

ويمكنك طلب الحاسوب المحمول الجديد مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ولا تزال النسخة الأساسية تتضمن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وإلى جانب زيادة الأداء المذكورة، يظل جهاز Surface Laptop Go 3 الجديد مطابقًا إلى حد كبير للنموذج السابق، حيث يحتوي شاشة لمسية PixelSense بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 مماثلة لكل من النموذج السابق والنموذج الأول الصادر في عام 2020.

ولا تزال الشاشة تتمتع بدقة ضئيلة تبلغ 1536×1024 بكسل ومعدل سطوع يبلغ 320 شمعة في المتر المربع الواحد. ويأتي حاسوب مايكروسوفت الجديد بأربعة ألوان، ويزن أقل من 1.2 كغ.

وتحصل أيضًا على خيارات المنافذ نفسها من العام الماضي المتضمنة منفذ USB-A 3.1 ومنفذ USB-C 3.2 الذي تستخدمه لـ DisplayPort والشحن السريع ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ Surface Connect على الجانب الأيمن.

ويتوفر ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بزر التشغيل. وتشمل المزايا الإضافية دعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 ووحدات SSD القابلة للإزالة الداعمة لمساحة تخزين بسعة 512 جيجابايت.

ويحتوي Surface Laptop Go 3 كاميرا ويب بدقة 720 بكسل مع ميكروفونات استديو مزدوجة بعيدة المدى، ويتضمن مكبرات صوت Omnisonic مع دعم Dolby Audio.

ويحتضن الحاسوب المحمولة تقنية Copilot AI، وذلك بالنظر إلى تركيز مايكروسوفت على الذكاء الاصطناعي.