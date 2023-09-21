مايكروسوفت تعلن رسميًا حاسوبها الهجين Surface Go 4

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس في حدث (سيرفس) Surface الخاصة عددًا من الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى إعلانات أخرى تتعلق بنظام التشغيل ويندوز 11، وبرامجها الأخرى.

فبالإضافة إلى (سيرفس لابتوب جو 3) Surface Laptop Go 3، و(سيرفس لابتوب إستديو 2) Surface Laptop Studio 2، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية حاسوبها الهجين (سيرفس جو 4) Surface Go 4.

ويقدم الحاسوب من فئة (2 في 1) الجديد بعض الترقيات الطفيفة على الأداء مقارنةً بسلفه، ولكنه لن يُباع للمستهلكين، إذ قالت مايكروسوفت إنه يستهدف بصورة خاصة الشركات والعمال في الخطوط الأمامية.

ويحتوي (سيرفس جو 4) على معالج رباعي النوى من نوع (إنتل إن200) Intel N200، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي من نوع LPDDR5 المتقدم بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

أما المظهر الخارجي للحاسوب فهو لم يتغير، إذ يقدم منفذ (يو إس بي-سي) USB-C ذاته، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذ بطاقات الذاكرة الخارجية على غرار (سيرفس جو 3)، كما أنه يحافظ على كاميرتين للتصوير بدقة 1080p، وشاشة بمقاس 10.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا.

ومع أن مايكروسوفت تدعي أن أداء حاسوب (سيرفس جو 4) الجديد على نظام (ويندوز 11 برو) أسرع بنسبة 80 في المئة مقارنةً بسلفه، قال موقع (ذا فيرج) The Verge التقني إن أداء الحاسوب كان، على غرار سلفه، بطيئًا عند أداء بعض المهام اليومية، مثل: تصفح الويب، وقد استغرق وقتًا طويلًا للتبديل بين اتجاهات العرض.

ونقل الموقع عن مايكروسوفت قولها إن الحاسوب سوف يُطلق في السوق اعتبارًا من 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 579 دولارًا أمريكيًا لخيار 64 جيجابايت.