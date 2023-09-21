مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز 11 .. عاجل

تستعد شركة مايكروسوفت في 26 سبتمبر لإصدار التحديث الكبير التالي لنظام التشغيل ويندوز 11، الذي يتضمن ميزة Windows Copilot الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي، ومستكشف الملفات المعاد تصميمه، وميزة Ink Anywhere الجديدة لمستخدمي القلم الإلكتروني، وتحسينات كبيرة على تطبيق الرسام، ودعم ملفات RAR و 7-zip، ومعدل الصوت الجديد، وغير ذلك الكثير.

وتعد Windows Copilot الميزة الرئيسية للتحديث، حيث تجلب ميزة Bing Chat نفسها مباشرة إلى سطح مكتب ويندوز 11. وتظهر كشريط جانبي في نظام التشغيل ويندوز 11، وتسمح لك بالتحكم بإعدادات حاسوبك، أو تشغيل التطبيقات، أو الإجابة على استفساراتك.

وتتكامل الميزة مع جميع مكونات نظام التشغيل، وجرب المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت استخدام Windows Copilot لكتابة رسائل نصية بالاعتماد على بيانات من التقويم، وخيارات التنقل في آوتلوك.

وتعد هذه أيضًا أحدث محاولة من مايكروسوفت لتقديم مساعد رقمي داخل ويندوز بعد أن أغلقت الشركة في الشهر الماضي تطبيق كورتانا داخل ويندوز 11.

وقد تلاقي الميزة الجديدة نجاحًا كبيرًا هذه المرة، لا سيما أنها مدعومة بالتقنيات المستخدمة في Bing Chat نفسها، بحيث يمكنك طرح أسئلة حقيقية والحصول على إجابات.

ويحصل مستكشف الملفات على مظهر أكثر حداثة، حيث تشتمل واجهة مستخدم مستكشف الملفات المحدثة على واجهة منزلية حديثة تحتوي على صور مصغرة للملفات الكبيرة وواجهة دائرية يمكنها عرض الملفات الحديثة والملفات المفضلة. وتجعل هذه التغييرات مستكشف الملفات يتماشى بشكل أفضل مع التصميم العام لنظام التشغيل ويندوز 11.

وتضيف مايكروسوفت أيضًا دعمًا لتنسيقات RAR و 7-zip لنظام التشغيل ويندوز 11، مما يعني إمكانية فتح ملفات، مثل tar و 7-zip و rar و gz، والعديد من الملفات الأخرى باستخدام مشروع libarchive المفتوح المصدر المضمن الآن في نظام التشغيل. وتخطط مايكروسوفت في عام 2024 لتوفير الدعم لإنشاء تنسيقات الملفات هذه.

وتوفر أداة تعديل الصوت الجديدة وصولًا سريعًا من شريط المهام لتبديل مخرجات الصوت والتحكم في مستويات صوت التطبيقات الفردية. كما أنها تشبه إلى حد كبير EarTrumpet، وهو تطبيق صوتي تابع لجهة خارجية لنظام التشغيل ويندوز.

ويحصل مستخدمو القلم الإلكتروني على ميزة رئيسية جديدة تسمى Ink Anywhere تتيح الكتابة بخط اليد باستخدام Surface Pen أو أي قلم إلكتروني آخر في أي مربع نصي في أي مكان في ويندوز، ويحول نظام التشغيل الكتابة إلى نص لاستخدامه عند الحاجة.

ولدى مايكروسوفت إضافة مثيرة للاهتمام لمحبي ألعاب الحاسوب، وهي عناصر التحكم في إضاءة RGB، حيث تتحكم ميزة الإضاءة الديناميكية في إضاءة RGB باستخدام المعيار المفتوح HID LampArray.

وأبرمت كل من أيسر وأسوس وإتش بي ولوجيتك وريزر شراكة مع مايكروسوفت بشأن ميزة الإضاءة الديناميكية للسماح لتطبيقات ويندوز بالتحكم في الأجهزة بالإضافة إلى قسم الإعدادات في ويندوز 11.

وحصل برنامج الرسام أيضًا على الوضع الداكن. ويسمح تطبيق Windows Backup المحسّن بأخذ نسخة احتياطية للحاسوب عند الرغبة بالانتقال إلى جهاز جديد.

ويحصل الجهاز الجديد على الإعدادات الحالية للجهاز القديم تلقائيًا بفضل النسخ الاحتياطي عبر السحابة. كما ينقل Windows Backup التطبيقات المثبتة في قائمة ابدأ وشريط المهام، مع الاستعادة التلفائية للتطبيقات من متجر مايكروسوفت.