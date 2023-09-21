كيفية تثبيت نظام watchOS 10 الجديد في ساعة آبل 

أطلقت شركة آبل الإصدار النهائي من نظام التشغيل (watchOS 10) الخاص بساعتها الذكية (Apple Watch)، الذي يقدم تطبيقات بتصميم جديد، وميزة (Smart Stack) الجديدة التي تعرض الويدجت المطلوب عند الحاجة إليه، وواجهات إضافية للساعة، بالإضافة إلى ميزات جديدة لركوب الدراجة والمشي الطويل، وأدوات لدعم الصحة العقلية.

ومع ذلك؛ قبل البدء بمعرفة كيفية تثبيت نظام watchOS 10، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وهي:

أولًا؛ يُعد نظام (watchOS 10) التحديث الأهم لساعات آبل منذ فترة، فهو لا يعيد تقديم الويدجت في النظام فحسب، بل يعيد أيضًا تصميم تطبيقات الساعة الأصلية من آبل بالكامل، ويعيد تصور كيفية تفاعلك مع الساعة.

ثانيًا؛ يتضمن هذا النظام طريقة مبسطة جديدة للتنقل في الواجهة والوصول بسرعة إلى المحتوى، إذ تغيرت عناصر التحكم التي تستخدمها في ساعة آبل من قبل، على سبيل المثال: يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إظهار مركز التحكم أثناء التمرير لأعلى، وهو ما يسهل فتحه بسرعة في أي وقت وفوق أي تطبيق، أما الضغط مرتين فوق الزر الدوار، فيتيح الرجوع إلى أي تطبيق استخدمته أخيرًا.

ثالثًا؛ لن تتوفر بعض المزايا لكل ساعات آبل؛ على سبيل المثال: تتوفر مزية (Time in daylight) في ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني)، وApple Watch Series 6 وأي إصدار أحدث.

إليك كيفية تثبيت نظام watchOS 10 الجديد في ساعتك:

أولًا؛ ما متطلبات تثبيت النظام؟

تأكد من أن لديك ساعة (Apple Watch) متوافقة: يتوفر watchOS 10 لساعة (Apple Watch Series 4)، وأي إصدار أحدث، بما يشمل كلا طرازي (Apple Watch SE).

ستحتاج إلى هاتف آيفون متوافق، وتشمل هواتف آيفون المتوافقة iPhone XS وiPhone XR وأي طراز أحدث.

ستحتاج أيضًا إلى تثبيت نظام iOS 17 في هاتف آيفون، إليك دليلنا حول كيفية القيام بذلك.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستحتاج إلى وضع الساعة على الشاحن، وإذا كانت طاقة البطارية منخفضة، فسيتعين عليك الانتظار حتى تشحن بنسبة 50% على الأقل.

لتثبيت النظام الجديد، يجب أن تكون الساعة موجودة ضمن نطاق البلوتوث لهاتف آيفون وشبكة الواي فاي.

ثانيًا؛ كيفية تثبيت نظام watchOS 10 في ساعتك:

قبل إطلاق نظام التشغيل watchOS 6، كان يجب أن تثبت أي تحديثات في Apple Watch من هاتف آيفون المقترن معها بدلًا من الساعة نفسها، ولكن منذ بضع سنوات أصبح من الممكن تحديث ساعتك من خلال الإعدادات فيها، ومع ذلك، لا يزال التحديث عبر آيفون هو الخيار الأسهل.

لتنزيل نظام ‌watchOS 10‌ وتثبيته في الساعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى هاتف آيفون، ثم افتح تطبيق (Apple Watch).

اضغط على علامة التبويب (My Watch) في الزاوية السفلية اليسرى.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وصول الإصدار الجديد للساعة، سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تثبيت) install.

وافق على شروط الخدمة؛ وسيتم تثبيت نظام watchOS 10 في الساعة، واعتمادًا على إصدار watchOS الذي تستخدمه في ساعتك حاليًا، وسرعة الإنترنت لديك، يمكن أن يختلف وقت التنزيل.

يمكن أن يستغرق التحديث بعض الوقت، ولكن لا تزيل الساعة من الشاحن الخاص بها قبل الانتهاء، لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توقف عملية التحديث، واللجوء إلى التواصل مع فريق دعم آبل.