شاومي تكشف عن هاتف ريدمي نوت 13 الجديد

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الجديد ريدمي نوت 13، وهو الإصدار الأساسي من عائلة نوت 13، مع مواصفات محسنّة مقارنة بإصدار نوت 12 الذي صدر العام الماضي.

ويأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 13 الجديد بشاشة قياسها 6.6 إنشات من نوع أوليد مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا كما الإصدار السابق، وتبلغ دقتها +FHD مع معدل سطوع يصل إلى ألف شمعة.

ويحمل الهاتف التصميم نفسه الخاص بإصدار العام الماضي مع ثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق. وفي الجهة الأمامية هناك كاميرا سيلفي تحتل ثقبًا في الشاشة بدقة 16 ميجابكسل، وحافات نحيفة تحيط الشاشة، مع حساس للبصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة في جانب الجهاز، كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الأتربة ورذاذ الماء بمعيار IP54.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية؛ واحدة أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وأخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل من أجل تأثير العمق.

ويعمل هاتف ريدمي نوت 13 بمعالج ميدياتيك Dimensity 6080 مع ذاكرة عشوائية حجمها 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 128 أو 256 جيجابايت.

وأما البطارية فهي بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع مع شاحن مرفق بقدرة تبلغ 33 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14.

ويتراوح سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 بين 170 دولارًا للنسخة الأساسية (6+128 جيجابايت) و 230 دولارًا للنسخة الأغلى (12+256 جيجابايت).