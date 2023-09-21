شاومي تكشف عن إصدارات ريدمي نوت 13 برو بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل
إصدارات ريدمي نوت 13 برو
أجهزة محمولة

شاومي تكشف عن إصدارات ريدمي نوت 13 برو بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل .. عاجل

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كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفي ريدمي نوت 13 برو ونوت 13 برو بلس، وهما الإصداران اللذان يحملان المواصفات المميزة في سلسلة نوت 13 الجديدة.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة قياسها 6.76 إنشات من نوع أموليد، بدقة +FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس Victus، مع ملاحظة أن تصميم إصدار “برو بلس” مختلف بعض الشيء، إذ إن شاشته منحنية عند الجانبين ويدعم تصميمه ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68.

ريدمي نوت 13 برو بلس
ريدمي نوت 13 برو بلس

ويعمل هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس بمعالج ميدياتيك Dimensity 7200 ألترا، في حين يعمل إصدار برو بمعالج سنابدراجون 7s جين 2.

وتوفر شاومي إصدارات مختلفة من الهاتفين بذاكرة عشوائية يتراوح حجمها بين 8 و 16 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح مساحتها بين 128 و 512 جيجابايت.

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ويحمل كلا الهاتفين كاميرا خلفية ثلاثية؛ واحدة أساسية مميزة بدقة 200 ميجابكسل بحساس سامسونج الجديد ISOCELL HP3، وهي داعمة لتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال وأخرى للتصوير عن قرب.

ويحتوي الهاتفان على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع، مع ملاحظة أن هاتف نوت 13 برو بلس له شاحن بقدرة 120 واطًا، في حين أن إصدار نوت 13 برو له شاحن بقدرة درة 67 واطًا، ويعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويبدأ سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو من مئتي دولارٍ تقريبًا، في حين يبدأ سعر نوت 13 برو بلس من 280 دولارًا، ويزيد السعة بزيادة حجم الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

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