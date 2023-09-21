سيسكو تسعى لتصبح أكبر شركة برمجيات في العالم باستحواذ جديد

قالت شركة سيسكو يوم الخميس إنها استحوذت على شركة برمجيات الأمن الإلكتروني (سبلنك) Splunk مقابل 157 دولارًا أمريكيًا للسهم، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها النقدية زهاء 28 مليار دولار أمريكي.

وتُعدُّ عملية الاستحواذ هذه واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي أعلنتها شركة سيسكو، كما أنها تمثل استمرارًا لسلسلة الاستحواذات التي أسست عروض الأمن الإلكتروني للشركة.

وقال (تشاك روبنز)، رئيس مجلس إدارة سيسكو ومديرها التنفيذي، في بيان: «بدءًا من اكتشاف التهديدات والاستجابة لها وحتى التنبؤ بالتهديدات والوقاية منها، سنساعد في جعل المؤسسات من جميع الأحجام أكثر أمانًا ومرونة”.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2024. كما تتوقع شركة سيسكو أن يكون للصفقة تدفق نقدي إيجابي وهامش إجمالي متراكم في السنة الأولى التالية لإغلاق عملية الاستحواذ، وسيكون ذلك تراكمًا لأرباح سيسكو غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسهم الواحد بحلول العام الثاني.

وقال (روبنز) إن الشركة سوف تُموِّل الصفقة بمزيج من النقد والديون. وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين: «معًا، سوف نصبح واحدة من أكبر شركات البرمجيات على مستوى العالم».

يُشار إلى أن (سبلنك) تُعدّ واحدةً من أبرز شركات الأمن الإلكتروني التي تساعد المؤسسات على مراقبة بياناتها وتحليلها لتقليل مخاطر الاختراقات وحل المشكلات الفنية على نحو أسرع.

أما سيسكو، فهي من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع معدات الاتصالات والشبكات وبيعها، بالإضافة إلى مجموعة تكميلية من البرامج.

وكان المدير التنفيذي لشركة (سبلنك)، (جاري ستيل)، يعمل لدى سيسكو لأكثر من عام بقليل. وقبل انضمامه إلى (سبلنك)، كان (ستيل) يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة (بروف بوينت) Proofpoint، وهي أيضًا شركة للأمن الإلكتروني.

وإذا تراجعت شركة سيسكو عن الصفقة أو اضطرت إلى ذلك بسبب التدخل التنظيمي، فسوف تدفع لشركة (سبلنك) رسوم إنهاء بقيمة 1.48 مليار دولار، وذلك وفقًا لإيداع تنظيمي.

أما إذا انسحبت (سبلنك) من الصفقة لأي سبب من الأسباب، فسوف تدفع رسوم انفصال بقيمة مليار دولار لشركة سيسكو.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023 وحده، استحوذت سيسكو على أربع شركات، وهي: (آمربلوكس) Armorblox، وهي منصة للكشف عن التهديدات، و(أورت) Oort، وهي شركة متخصصة في إدارة الهوية، و(فالتيكس) Valtix، و(لايت سبين) Lightspin، وكلتهما شركتان للأمن السحابي.