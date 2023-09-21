تروكولر يكشف عن أداة جديدة لمكافحة الاحتيال .. عاجل

كشف تطبيق تحديد هوية المتصلين تروكولر Truecaller عن أداة جديدة تساعد المستخدمين في تعرّف جهات الاتصال ذات النشاط الاحتيالي.

وأطلق التطبيق على الأداة الجديدة اسم “البحث السياقي”، وهي – بحسب التطبيق – تعتمد على محرك للهويات مستند إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه تقديم بيانات في الوقت الفعلي بشأن أرقام الهواتف.

وعند البحث عن رقم معين، يستقبل المستخدمون إشعارات إذا كان الاسم المرتبط بذلك الرقم قد تغير حديثًا أو يتغير بشكل متكرر.

ويصنف تطبيق تروكولر Truecaller تلك الإشعارات عبر ثلاثة ألوان: الأزرق للتغييرات المحايدة، والأصفر للتغييرات المشبوهة المحتملة (أكثر من ثلاثة تغييرات في الاسم خلال سبعة أيام)، بالإضافة إلى اللون الأحمر للتغييرات المتعددة والمتكررة، مما يدل على نشاط احتيالي.

وأعاد التطبيق تصميم شعاره وأيقونته، حيث يعمل التطبيق على تغيير العلامة التجارية له من أجل أن يصبح مميزًا أكثر داخل متاجر التطبيقات، حيث تقلد الكثير من التطبيقات المنافسة أيقونة التطبيق وواجهته.

وقالت الشركة المطورة للتطبيق إن العلامة التجارية المحدثة “تعكس إحساس الشركة المتجدد بالهدف والطاقة والحماس، وهي مصممة لتتماشى مع التحول الكبير الذي يحدث في الفضاء الرقمي”.

وسيلاحظ المستخدمون تغير أيقونة التطبيق لتصبح زرقاء اللون مع رمز الهاتف باللون الأبيض وفي خلفيته جزء من حرف “t”، للدلالة على أن التطبيق يقدم “تجربة آمنة وجديرة بالثقة”.

ويمكن للمستخدمين تجربة التغييرات الجديدة بتحميل آخر تحديث للتطبيق من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، أو متجر آب ستور لهواتف آيفون.