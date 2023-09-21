البوابة العربية للأخبار التقنية تعلن إطلاق النشرات البريدية التقنية المتخصصة

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم إطلاق النشرات البريدية التقنية المتخصصة، التي تضم ست نشرات مقسمة بين عامة ومتخصصة تغطي كافة المواضيع التقنية المهمة التي تقدم لك آخر المستجدات التقنية عالميًا وعربيًا صباح كل يوم.

تعود النشرات البريدية للواجهة مرة أخرى بقوة، إذ إنها تُعد حلًا مثاليًا لمشكلة العثور على المحتوى الجيد في كومة القش الكبيرة من المحتوى الذي يُنشر يوميًا عبر شبكة الإنترنت. وإيمانًا من البوابة العربية للأخبار التقنية بأهمية وقتك ورغبتك في الاطلاع على آخر المستجدات في الأوساط التقنية، نقدم لك اليوم النشرات البريدية التقنية المتخصصة التي تضم ست نشرات مخصصة، تشمل يلي:

النشرة البريدية العامة.

نشرة الذكاء الاصطناعي.

نشرة الحوسبة السحابية.

نشرة إنترنت الأشياء.

نشرة التحول الرقمي.

نشرة المدن الذكية.

وبذلك يكون لديك باقة مُتنوعة من النشرات البريدية تصلك عبر بريدك الإلكتروني كل يوم لتبقيك على اطلاع دائم على آخر المستجدات التقنية، ويمكنك أن تختار ما يناسبك من النشرات، لتصلك مباشرة عبر بريدك، كما يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ما الذي يميز نشرات البوابة العربية عن باقي النشرات البريدية؟

تمتاز نشرات البوابة العربية للأخبار التقنية بأنها تتيح لك متابعة آخر المستجدات التقنية العالمية والعربية يوميًا بسهولة، كما تنقسم النشرات إلى نشرة عامة ونشرات مخصصة في موضوع تقني محدد، فإذا كنت مهتمًا بمتابعة آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم فيمكنك الاشتراك في النشرة البريدية العامة.

وإذا كنت مهتمًا فقط بآخر المستجدات اليومية في مجال الذكاء الاصطناعي، فيمكنك الاشتراك في نشرة الذكاء الاصطناعي، وإذا كنت مهتمًا بالتحول الرقمي فيمكنك الاشتراك في نشرة التحول الرقمي، وهكذا.

كما تمتاز نشرات البوابة بأن قراءتها لا تحتاج أكثر من ثلاث دقائق، ولا يكمن السبب في قصر الوقت الذي تحتاجه قراءة النشرة في كونها مختصرة فحسب، بل لأنها تعتمد على تكثيف المعلومات وتقديمها بشكل موجز وبلغة سلسة وبسيطة ومفهومة للقارئ العادي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية: “إيمانًا منا بأهمية تمكين القارئ العربي من الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية عالميًا وعربيًا أطلقنا خدمة النشرات البريدية المتخصصة التي تقدم له كل ما يحتاج إلى معرفته في هذا الصدد، وحرصًا منا على وقت القارئ قسمنا النشرة البريدية إلى تخصصات فرعية بحيث يمكن للقارئ الاشتراك في النشرة التي تغطي التخصص الذي يريد الاطلاع عليه فقط”.

نبذة عن البوابة العربية للأخبار التقنية:

انطلقت البوابة العربية للأخبار التقنية في شهر سبتمبر عام 2005 من مقرها في مدينة دبي للإعلام، كأول مصدر رسمي مكرَّس بالكامل لتغطية الأخبار التقنية باللغة العربية، على الساحتين العربية والعالمية، وذلك وفق رؤية طموحة بأن تكون المصدر الأول لأخبار تكنولوجيا المعلومات على شبكة الإنترنت، بالنسبة لكل من وسائل الإعلام العربية، والمستخدم الأخير في العالم العربي.

وحظيت البوابة العربية للأخبار التقنية باستحسان كبير من قِبل الزوار، الذين كانت لهم مساهماتهم الفاعلة في تطوير الموقع عبر السنوات الماضية، منذ انطلاقه. كما شكلت مصدراً موثوقًا ومعتمدًا من قِبل العديد من وسائل الإعلام العربية، المطبوعة والمسموعة والمرئية، التي نقلت عن البوابة دراساتٍ، وأبحاثًا، وأخبارًا كان لها صدىً في الأوساط التقنية، ونذكر منها: موقع العربية نت، وموقع مكتوب الإخباري، وصحيفة الحياة، والشرق الأوسط، والشبيبة العمانية، وعالم اليوم المصرية، والرياض السعودية، والاقتصادية السعودية، والمدينة السعودية، والنهار اللبنانية، والجزيرة السعودية، بالإضافة إلى بعض الصحف الخليجية الأخرى، وقناة اقرأ، والمجد الفضائية، وروتانا خليجية، وتلفزيون الآن، وبعض الإذاعات العربية في كل من تونس والمغرب والجزائر ومصر.

ساهمت البوابة العربية للأخبار التقنية في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت منذ انطلاقها في سبتمبر 2005، حيث نشرت أكثر من 70 ألف مادة تحريرية، حظيت بتفاعلٍ كبير من قبل الزوار.