أوبر إيتس تطرح ميزات الذكاء الاصطناعي والمزيد من خيارات الدفع

قالت شركة أوبر يوم الأربعاء إنها سوف تقبل المزيد من خيارات الدفع على خدمة توصيل الطعام التابعة لها، وسوف تطرح مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في العثور على العروض، واستكشاف خيارات الطعام المختلفة.

وقالت الشركة إن خدمة (أوبر إيتس) Uber Eats سوف تحصل على قسم مخصص للعروض الترويجية يُسمى (ممر العروض) Sales Aisle، ومن المقرر طرح الميزات الجديدة هذا العام أو في عام 2024.

وتستثمر منصات توصيل الطعام في الذكاء الاصطناعي في محاولتها تقديم خدمة أكثر تنظيمًا وجعل تطبيقاتها أكثر ملاءمة.

وأطلقت شركة (إنستاكارت) Instacart المنافسة في شهر أيار/ مايو الماضي (اسأل إنستاكارت) Ask Instacart، وهي أداة بحث تستخدم الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى المساعدة في الإجابة عن أسئلة العملاء المتعلقة بشراء البقالة، وذلك بالتعاون مع شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، صاحبة أكثر روبوتات الدردشة شهرةً في العالم (شات جي بي تي) ChatGPT.

وتعمل شركة (دورداش) DoorDash أيضًا على روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى (داش أي آي) DashAI لتسريع عملية طلب الطعام، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وقالت أوبر إنها ارتبطت أيضًا ببرامج الرعاية الصحية الاتحادية، مثل: Managed Mediacaid و Mediacare Advantage، وسوف تبدأ قبول ما يُسمّى بمدفوعات التنازل ذات الصلة على كل من خدمة النقل (أوبر)، وخدمة توصيل الطعام (أوبر إيتس) في عام 2024.

ويُشار إلى أن مدفوعات التنازل هو بند ملزم قانونًا يوافق فيه أي من الطرفين في العقد على التنازل طوعًا عن المطالبة دون أن يتحمل الطرف الآخر المسؤولية.

وستوفر الشركة أيضًا لمتلقي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يوفر مزايا نقدية للمواد الغذائية، القدرة على استخدام مدفوعات التنازل لشراء البقالة على (أوبر إيتس) في عام 2024.

وتؤكد هذه الخطوة على الدفع على مستوى الصناعة لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض واكتساب حصة في السوق في بيئة أصبحت تنافسية على نحو متزايد.

هذا، وتسمح شركتا (دور داش) و(إنستاكارت) للمستهلكين بالفعل باستخدام مدفوعات التنازل الخاصة ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية على منصتيهما.