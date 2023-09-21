أطلقت شركة جوجل يوم الثلاثاء الماضي مجموعة من المزايا الجديدة في روبوتها للذكاء الاصطناعي (بارد) Bard، من بينها مزية إدماج (بارد) في تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، لكي يقدم ردودًا أفضل وأنسب، ومزية (البحث في جوجل) المحسنة التي تسمح لك بالتحقق من دقة ردود الروبوت.

كما طرحت جوجل مجموعة من المزايا المتوفرة حاليًا باللغة الإنجليزية بلغات جديدة وفي بلدان جديدة، ومن بينها أربع مزايا جديدة للناطقين باللغة العربية حول العالم.

إليك أهم المزايا الجديدة التي قدمتها جوجل لمستخدمي روبوت Bard باللغة العربية:

1- استخدام الصور في الطلبات:

أتاحت جوجل خلال الفترة الماضية مزية تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها أو كتابة تعليقات نصية عما تحتويه، إذ يستخدم الروبوت أداة (Google Lens) لفهم محتوى الصور، مما يتيح لك الاستفادة من البحث المرئي والذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت نفسه، ولكنها كانت تقتصر على اللغة الإنجليزية فقط.

الآن أتاحت جوجل إمكانية أداة (Google Lens) في روبوت Bard باللغة العربية، وسواء أردت معرفة المزيد عن صورة ما أو احتجت إلى مساعدة في كتابة تعليق على الصورة، أصبح الآن بإمكانك تحميل الصور عند إرسال طلباتك وسيحللها Bard للرد عليك.

كما يستطع Bard الآن استخراج النصوص العربية من الصور، ففي الصورة التالية؛ بمجرد تحميل الصورة، وكتابة مطالبة بسيطة؛ مثل: (استخرج النص من الصورة)، استخرج روبوت Bard النص من الصورة بسرعة، بالإضافة إلى الإشارة إلى مصدر النص الذي استخرجه، وترجمته إلى اللغة الإنجليزية.

ملحوظة مهمة: لم يتمكن روبوت (Bard) من تحديد مصدر النص العربي بدقة، إذ أشار إلى أن النص من “رواية “الحب في زمن الحرب” للكاتبة المصرية أحلام مستغانمي:، وهذه العبارة الصغيرة بها خطأين: الأول: الكاتبة التي ذكرها ليست لها رواية تحمل اسم “الحب في زمن الحرب”، والثاني: في عبارة “للكاتبة المصرية أحلام مستغانمي، فهذه الكاتبة جزائرية وليست مصرية. والصح أن هذا النص من رواية “أعراس آمنة” للكاتب الأردني من أصل فلسطيني إبراهيم نصر الله.

لذلك انتبه من أي إجابة تحصل عليها، وتأكد منها جيدًا قبل استخدامها في أي شيء يخص عملك، وهذا ما تحذر منه جوجل باستمرار.

2- تعديل ردود Bard:

يمكنك الآن تحديد حجم ردود Bard وأسلوبها من بين خمسة خيارات، وهي: أكثر بساطة أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية. وهذه الميزة متاحة الآن باللغة العربية و40 لغة أخرى.

تتيح لك هذه المزية التحكم بطريقة صياغة النصوص التي ينتجها روبوت جوجل (Bard) سواء من خلال التحكم بالأسلوب أو الحجم، مع إمكانية تبسيط الصياغة.

3- استلام الصور كردود:

أصبح البحث عن برامج رحلات السفر الملهمة أسهل من أي وقت مضى مع Bard. يمكنك الآن استلام صور من (بحث جوجل) ضمن ردود Bard باللغة العربية تكون مرتبطة بطلب بحثك.

4- متابعة المحادثات مع Bard:

أتاحت جوجل سابقًا مزية مشاركة المحادثات مع روبوت Bard مع الآخرين، إذ أضافت أسفل ردود الروبوت زرًا للمشاركة؛ يتيح لك تصدير الإجابة إلى مستندات جوجل أو حفظها كمسودة في جيميل، أو الحصول على رابط لمشاركتها مع من تريد.

الآن؛ في حال شارك شخص آخر محادثته مع Bard معك من خلال رابط متاح للجميع، يمكنك متابعة المحادثة وطرح أسئلة إضافية على Bard حول الموضوع نفسه أو استخدام المحادثة كنقطة انطلاق في رحلتك الإبداعية.

مزايا جديدة في Bard متوفرة باللغة الإنجليزية فقط:

1- الربط بخدمات وتطبيقات جوجل:

أطلقت جوجل مزية جديدة تُسمى (إضافات بارد) Bard Extensions باللغة الإنجليزية فقط، وهي طريقة جديدة تمامًا للتفاعل والتعاون مع روبوت جوجل.

بفضل الإضافات، يمكن أن يعثر الروبوت على المعلومات المرتبطة بطلبك وأن يعرضها لك باستخدام أدوات جوجل التي تستخدمها يوميًا؛ مثل: جيميل، ومستندات جوجل، ودرايف، وخرائط جوجل، ويوتيوب و Google Flights و Hotels وخرائط جوجل، حتى إذا كانت المعلومات المطلوبة تتوزع بين تطبيقات وخدمات متعددة.

ولضمان خصوصية بياناتك قالت جوجل في بيان الإعلان عن المزايا الجديدة: “إننا نواصل التزامنا بحماية معلوماتك الشخصية. ومن ثم، إذا اخترت استخدام إضافات Workspace، لن يتمكن فريقنا من المراجعين من الاطلاع على المحتوى الخاص بك والمتوفر في جيميل، ومستندات جوجل، ودرايف، ولن يستخدمه Bard لأغراض عرض الإعلانات، ولن يُستخدم هذا المحتوى لتدريب نموذج Bard”.

2- التحقق من دقة الردود:

أضافت جوجل أيضًا مزية جديدة للتأكد من دقة المعلومات الواردة في ردود Bard على استفسارات المستخدمين، وهي الجيل الثاني من مزية (Google It)، التي تتمثل في صورة زر دائري بشعار جوجل الملون.

بدءًا من اليوم، يمكنك استخدام زر “البحث في جوجل” المحسن ضمن Bard للتحقق من دقة الردود التي ينشئها باللغة الإنجليزية بسهولة أكبر. عندما تنقر على رمز “G”، سوف يقرأ Bard الرد، ويقيم هل هناك محتوى على الويب يثبت صحة المعلومات الواردة في الرد.

وفي حالة تقييم عبارات معينة، يتم تمييزها ويمكنك النقر عليها لمعرفة هل مصادر المعلومات التي يعثر عليها محرك بحث جوجل تؤيدها أو تتعارض معها.