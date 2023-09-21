أفضل الساعات الذكية من سامسونج في عام 2023

تُعد ساعات سامسونج من أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS، فهي تأتي بتصاميم جذابة، وتتضمن مزايا ممتازة تسمح لك بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة البدنية المختلفة، بالإضافة إلى تتبع المكالمات والرسائل وغير ذلك.

تطور سامسونج ساعاتها الذكية باستمرار بتحسين المواد المصنوعة منها لتتحمل الظروف المختلفة وتستمر بطاريتها لأطول فترة ممكنة، لتكون ملائمة لمحبي المغامرات والرياضات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تضيف سامسونج العديد من المزايا الجديدة إلى ساعاتها لتحسين تجربة الاستخدام.

فإذا كنت تفكر في شراء واحدة من ساعات سامسونج، فإليك أفضل الطرز في عام 2023:

1- ساعة Galaxy Watch6:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بهيكل دائري الشكل مع حافات رفيعة تحيط بشاشة من نوع Super AMOLED وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

تتوفر هذه الساعة بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي. ويضم طراز 40 ملم شاشة بمقاس 1.3 بوصة وبدقة 432 × 432 بكسلًا، ويضم طراز 44 ملم شاشة بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل، وتعمل هذه الساعة بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج التي تضم مزايا ممتازة.

تحتوي ساعة Galaxy Watch6 على عداد للخطوات، ومزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، وتتبع النوم ودرجة حرارة الجلد وتسجل تلك المعلومات في تطبيق Samsung Health. ويمكنها أخذ قياسات تخطيط القلب (ECG) باستخدام تطبيق Samsung Health Monitor المُتاح في هواتف سامسونج فقط.

يمكنك إضافة أهداف معينة فيما يتعلق باللياقة البدنية، وستتبع ساعة Watch6 نشاطك اليومي، مما يدفعك إلى تحقيق الأهداف اليومية. وعندما تنام، تراقب الساعة مقدار الوقت الذي تنام فيه وجودة النوم، وتقدم تفصيلًا لمقدار الوقت الذي تقضيه في كل مرحلة نوم بمجرد استيقاظك.

تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بحجمين هما: 40 مم و 44 مم. يحتوي الطراز الأصغر على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الأكبر فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ويستمر الطراز الأصغر في العمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل مزية Always on للشاشة، ويستمر طراز 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا.

2- ساعة Watch6 Classic:

تأتي ساعة Watch6 Classic مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بحجمين، هما: 43 ملم و 47 ملم، وتتوفر بلونين، هما: الفضي والأسود.

وتأتي ساعة Watch6 Classic ذات المقاس 43 ملم مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما الساعة ذات المقاس 47 ملم فهي تأتي مع شاشة بمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

تعمل هذه الساعة بمعالج من نوع (Exynos W930) الأحدث، مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت. وتضم هذه الساعة الإطار الدوار، الذي يتيح لك اختيار الأشياء بدقة أكثر مقارنةً باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس، وتحتوي على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير / الساعة للطراز الذي يأتي بمقاس 43 ملم، أما المقاس 47 ملم فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير، وتستمر بالعمل لمدة 40 ساعة.

يبدأ سعر ساعة Watch6 Classic من 1390 ريالًا سعوديًا.

3- ساعة Galaxy Watch5:

تأتي ساعة Galaxy Watch5 كطراز متطور من ساعة Watch4، وتضم شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 1.4 بوصة، مغطاة بطبقة من زجاج (Sapphire crystal)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on).

تتوفر هذه الساعة بمقاسين، هما: 40 أو 44 ملم، وتتوفر هذه الساعة بأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق (Sapphire)، والوردي

تعمل بمعالج من نوع (Exynos W920) بتردد 1.18 جيجاهرتز، وتضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1.5 جيجابايت، وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 3.5، وتدعم الترقية إلى نطام Wear OS 4.

وتدعم هذه الساعة الإطار الرقمي فقط، ويمكنك استخدامه بتحريك إصبعك عبر حافة الساعة للتمرير بين عناصر الشاشة، ولكنه ليس بدقة الإطار المادي المتوفر في طراز Galaxy Watch6 Classic الأحدث.

تحتوي هذه الساعة على مزايا لمراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع التمارين الرياضية، وتتبع النوم، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وغيرها.

يضم طراز 40 مم من ساعة Galaxy Watch5 بطارية سعتها 284 ميلّي أمبير/ الساعة، ويضم طراز 44 مم بطارية سعتها 410 ميلّي أمبير/ الساعة. وتدوم بطارية ساعة Galaxy Watch5 ليوم واحد، ويمكن زيادة عمر البطارية بتعطيل مزية (Always-on display).

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch5 من 1099 ريالًا سعوديًا.

4- ساعة Galaxy Watch5 Pro:

تأتي ساعة Galaxy Watch5 Pro مع هيكل مصنوع من التيتانيوم، وتتوفر بحجم واحد، وهو 45 ملم، وتتوفر بلونين هما: الرمادي والأسود.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (Super AMOLED) بمقاس 1.4 بوصة وبدقة 450 × 450 بكسلًا، وتعمل بمعالج (Exynos W920) من سامسونج بتردد قدره 1.18 جيجاهرتز، وتضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68).

تحتوي ساعة Galaxy Watch5 Pro على بطارية سعتها 590 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر لمدة 80 ساعة، وستنخفض المدة إلى ما يقرب من 40 ساعة أو أقل عندما تبدأ باستخدام نظام GPS وبث الموسيقى واستخدام المزيد من المزايا.

تُباع ساعة Galaxy Watch5 Pro بسعر 1529 ريالًا سعوديًا.

ما هي ساعة سامسونج المناسبة لك؟

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جذابة من الناحية الجمالية مع وجود مزايا ممتاز لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، فإن ساعة Galaxy Watch6 ستكون مناسبة لك، إذا كانت ميزانيتك تسمح بشرائها.

وبالنسبة للكثيرين، فإن ساعة Galaxy Watch5 العادية مناسبة لهم، فهي تباع بسعر معقول مقارنةً بالطرز الأحدث وتتضمن معظم مزايا التتبع نفسها المتوفرة في طراز Watch6، لكن شاشتها أصغر حجمًا والمعالج أقل كفاءة بقليل.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يهمهم السعر إطلاقًا، ستكون ساعة Galaxy Watch6 Classic الأحدث هي الخيار المثالي لهم، فهي تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتضمن إطار مادي يسهل التحكم في العناصر المختلفة والتنقل بين التطبيقات، بالإضافة إلى الشاشة الكبيرة والمشرقة، والمعالج القوي، والأداء السلس.