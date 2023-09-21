أبرز المزايا الجديدة في لوحة المفاتيح في iOS 17

أصبحت لوحة مفاتيح في هاتف آيفون أفضل بكثير بفضل التحديثات التي أضافتها آبل إليها مع نظام iOS 17 الأحدث. فقد حسّنت العديد من الجوانب التي كانت تزعج المستخدمين مثل: التصحيح التلقائي، وطورت مزايا متعددة مثل: مزية QuickPath التي أصبحت تدعم المزيد من اللغات منها اللغة العربية، وغير ذلك.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المزايا الجديدة في لوحة المفاتيح في هاتف آيفون في نظام iOS 17:

1- تذكر المفردات الشخصية المستخدمة في كل تطبيق:

يتضمن نظام iOS 17 نموذج لغوي جديد سيساعد هاتف آيفون في حفظ مفرداتك الشخصية وتذكر الكلمات التي تستخدمها في تطبيقات مختلفة. فإذا كنت تميل إلى استخدام مجموعة متنوعة من المفردات وتغييرها عبر تطبيقات مختلفة، فستتذكر لوحة مفاتيح آيفون تلك المفردات وتقترح الكلمات التي تستخدمها عادة في كل محادثة.

بهذه الطريقة، لن تقترح لوحة المفاتيح الكلمات نفسها عندما تراسل صديقك في إنستاجرام مثلًا، وعندما تتحدث مع مديرك عبر تيليجرام.

2- تحسين مزية التصحيح التلقائي:

حصلت مزية التصحيح التلقائي في نظام iOS 17 على تحديث شامل من خلال استخدام نموذج لغة فائق التطور للتنبؤ بالكلمات يستند في عمله إلى التعلم الآلي، يحسن التجربة والدقة في كل مرة تكتب فيها.

ويمكن للتصحيحات التلقائية على مستوى الجملة إصلاح المزيد من أنواع الأخطاء النحوية، ويدعم التصميم الجديد الكتابة بشكل أفضل من خلال وضع خط مؤقت تحت الكلمات المصححة والسماح لك بالرجوع إلى الكلمة الأصلية بنقرة واحدة فقط.

كما يساعد النص التنبؤي الفوري في إكمال الجمل بسرعة، بينما يجلب نموذج تعرف الكلام الجديد كليًا في مزية الإملاء دقة محسَّنة.

3- اقتراح نص متوافق:

في نظام iOS 17 يمكن للوحة المفاتيح في هاتف آيفون تقديم نص مقترح متوافق مع بداية الجملة التي تكتبها (in-line predictive text) وهي مزية متوفرة في مستندات جوجل (Google Docs). فإذا بدأت بكتابة جملة معينة قد يقترح هاتفك تكملة الجملة وتظهر بخط فاتح، إذا كانت مطابقة لما تود كتابته فيمكنك الضغط عليها، أو تجاهلها لتكتب شيئًا آخر.

4- دعم المزيد من اللغات لمزية QuickPath:

QuickPath هي مزية في لوحة المفاتيح في هاتف آيفون تتيح لك التمرير السريع للكتابة (swipe to type)، لم تكن هذه المزية متاحة لجميع اللغات وقت ظهورها، لكن في نظام iOS 17 أصبحت تعمل مع المزيد من اللغات، مثل: العربية، والكورية، والبولندية والرومانية.

يمكنك استخدام هذه المزية بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى نظام iOS 17 وستكون مفعلة تلقائيًا، وإذا أردت تجربتها اضغط بخفة على الحرف الأول من الكلمة التي تود كتابتها ومرر إصبعك نحو الحرف الثاني ثم الثالث دون الحاجة إلى النقر على كل حرف كما نكتب عادة، ثم سيكتب الهاتف الكلمة كاملة.

على سبيل المثال: إذا أردت كتابة كلمة تفاح ضع إصبعك على حرف (ت) ثم مرر إصبعك بخفة إلى حرف (ف)، ثم (ا) ثم (ح) دون رفع إصبعك عن لوحة المفاتيح، وبعد التمرير إلى الحرف الأخير وهو (ح)، ارفع إصبعك وستظهر الكلمة كاملة في الشاشة.

إذا كنت تريد كتابة أكثر من كلمة واحدة، فإن مزية QuickPath ستضيف تلقائيًا مسافة بين الكلمات، مما يعني أنك لست بحاجة إلى الضغط على شريط المسافة في لوحة المفاتيح. ولكن، إذا نقرت على مفتاح الحذف فستُحذف الكلمة بأكملها وليس الحرف الأخير.

5- إمكانية الرسم بخط اليد للغة اليابانية:

تتيح لك لوحة المفاتيح باللغة اليابانية في نظام iOS 17 رسم الأحرف باليد وتحويلها إلى نص، وهذا سيساعد في الكتابة بشكل أسرع.