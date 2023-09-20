OpenAI تعلن 3 DALL-E المتكاملة مع ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI الإصدار الثالث من منصة الفنون المرئية العاملة بالذكاء الاصطناعي DALL-E، التي تتيح الآن للمستخدمين استخدام ChatGPT لإنشاء التوجيهات وتتضمن المزيد من خيارات الأمان.

وتحول DALL-E التوجيهات النصية إلى صور، وأوضح باحثو OpenAI أن الإصدار الأحدث يفهم السياق بشكل أفضل بكثير.

ويعد التكامل مع ChatGPT الميزة الجديدة لمنصة DALL-E 3، ولا يجب على الأشخاص تقديم توجيه مفصل خاص بروبوت الدردشة ChatGPT لتوجيه DALL-E 3، بل يمكنهم أن يطلبوا من ChatGPT توجيه المطالبة، بحيث يكتب برنامج الدردشة فقرة لتتبعها DALL-E 3.

ولا يزال بإمكان المستخدمين كتابة المطالبات يدويًا إذا كانت لديهم أفكار محددة لمنصة DALL-E.

وقالت OpenAI: “يسمح هذا التكامل مع روبوت الدردشة لمزيد من الأشخاص بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي لأنه لا يتعين عليهم أن يكونوا جيدين في كتابة التوجيه”.

وأطلقت OpenAI في شهر يناير 2021 الإصدار الأول من منصة DALL-E، وذلك قبل منصات فنون الذكاء الاصطناعي الأخرى العاملة على تحويل النص إلى صورة Stability AI و Midjourney.

وبعد طرحها في عام 2022 للإصدار الثاني من المنصة، فتحت OpenAI قائمة انتظار للتحكم في من يمكنه استخدام المنصة بعد انتقادات مفادها أن DALL-E يمكنها إنشاء صور واضحة وواقعية وأظهرت تحيزًا عند إنشاء الصور. وأزالت الشركة قائمة الانتظار في شهر سبتمبر من العام الماضي وفتحت DALL-E 2 للجمهور.

ويصل الإصدار الثالث من منصة DALL-E للمرة الأولى في شهر أكتوبر لمستخدمي ChatGPT Plus و ChatGPT Enterprise، مع وصوله في الخريف لمختبرات الأبحاث وخدمتها لواجهة برمجة التطبيقات. وتخطط OpenAI لتأجيل إصدار DALL-E 3 دون الإلتزام بموعد إصدار النسخة العامة المجانية.

وتدعي شركة OpenAI أنها ركزت عند تطوير DALL-E 3 على إنشاء تدابير الأمان القوية لمنع إنشاء الصور البذيئة أو الصور البغيضة.

وعملت OpenAI مع فريق خارجي لاختبار سلامة المنصة، واعتمدت على مصنفات المدخلات، وهي طريقة لتعليم النماذج اللغوية تجاهل كلمات معينة لتجنب المطالبات العنيفة.

ولن تتمكن منصة DALL-E 3 من إعادة إنشاء صور الشخصيات العامة إذا كانت المطالبة تذكر اسمًا على وجه التحديد. ودربت الشركة المنصة على رفض إنشاء صور بأسلوب الفنانين الأحياء، وذلك على عكس DALL-E 2 القادرة على تقليد الفن بأسلوب فنانين معينين عندما يُطلب منها ذلك.

وتسمح OpenAI للفنانين بطلب إزالة أعمالهم الفنية في الإصدارات المستقبلية من نماذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة، وذلك لتجنب الدعاوى القضائية، حيث يمكن للمبدعين إرسال صورة يمتلكون حقوقها وطلب إزالتها من خلال نموذج عبر موقع الشركة.

ويستطيع الإصدار المستقبلي من المنصة بعد ذلك حظر النتائج التي تبدو مشابهة لصورة الفنان وأسلوبه.