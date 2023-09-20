OAG: مطار هيثرو في لندن هو أكثر المطارات اتصالًا في العالم

النتائج الرئيسية:

مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) و مطار شيكاغو أوهير الدولي (ORD) يأتيان في المرتبتين الثانية والعاشرة على مستوى العالم على التوالي.

و يأتيان في المرتبتين الثانية والعاشرة على مستوى العالم على التوالي. مطار كوالالمبور الدولي (KUL) هو المطار الأكثر اتصالًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

هو المطار الأكثر اتصالًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مطار دبي الدولي (DXB) يحتفظ بمكانته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يحتفظ بمكانته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا. مطار فرانكفورت الدولي (FRA) احتل المرتبة السادسة عالميًا.

أصدرت OAG، منصة البيانات الرائدة عالميًا لصناعة السفر العالمية، اليوم (Megahubs 2023)، وهو التصنيف النهائي للسوق لأفضل 50 مطارًا متصلًا دوليًا في العالم. إذ يقوم مؤشر Megahubs لعام 2023 بتحليل فعالية المراكز الدولية في العالم واتصالها.

استعاد مطار هيثرو في لندن (LHR) مكانته المرموقة باعتباره المطار رقم 1 في انتشار الاتصالات دوليًا في العالم. لا تزال الخطوط الجوية البريطانية British Airways هي شركة الطيران المهيمنة، حيث تمتلك حصة 50% من الرحلات الجوية.

وصعد مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك إلى المركز الثاني بين المراكز الكبرى العالمية، وانضم مطار إسطنبول (IST) إلى المراكز العشرة الأولى، حيث جاء في المركز السابع. وتعدُّ الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines شركة الطيران المهيمنة في إسطنبول، إذ تمتلك حصة 79% من الرحلات الجوية.

ويظهر تصنيف (Top 20 Global Megahubs) انتشارًا متساويًا للاتصالات، حيث تقع ستة من تلك المطارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستة في أمريكا الشمالية، وسبعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد؛ يقول (جون جرانت) John Grant، كبير المحللين في OAG: “يسلط تصنيف OAG Megahubs الضوء على الحيوية الدائمة للاتصالات على المستوى الدولي. وما بين عودة مطار هيثرو في لندن إلى صدارة المشهد، والصعود المثير للإعجاب للمراكز الآسيوية مثل: كوالالمبور، تؤكد هذه الاكتشافات على مرونة المطارات وقدرتها على التكيف في جميع أنحاء العالم”.

للاطلاع على المزيد من الأفكار والتعرف على المنهجية الكاملة لتصنيف Megahubs، راجع التحليل هنا.