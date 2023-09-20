iOS 17.. إليك كيفية ضبط مؤقتات متعددة في هاتف آيفون

لم تتضمن هواتف آيفون من قبل مزية تتيح لك ضبط عدة مؤقتات في وقت واحد، ولكن في نظام التشغيل الأحدث iOS 17‌ الذي أطلقته آبل بوم الاثنين الماضي لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة يتيح تطبيق Clock ضبط عدة مؤقتات مرة واحدة، مما يسمح لك بتتبع أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه.

لا تقتصر هذه المزية فقط على السماح بضبط عدة مؤقتات في الوقت نفسه، بل يمكنك أيضًا تسمية المؤقتات وتعيين صوت تنبيه خاص بكل مؤقت، مما يساعدك في تعرف كل مؤقت بماذا يتعلق، كما يمكنك حفظ المؤقتات لاستخدامها عدة مرات دون الحاجة إلى إعدادها في كل مرة.

إليك كيفية ضبط مؤقتات متعددة في هاتف آيفون في نظام iOS 17:

كيفية ضبط مؤقتات متعددة وتسميتها في هاتف آيفون:

يمكنك ضبط مؤقتات متعددة في هاتف آيفون الذي يعمل بنظام iOS 17 باتباع الخطوات التالية:

تأكد من تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى أحدث إصدار وهو iOS 17. افتح تطبيق الساعة (Clock) في هاتف آيفون. انتقل إلى علامة التبويب التي تُسمى المؤقتات (Timers) في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة. ستجد الواجهة الخاصة بضبط الوقت، وتتضمن الساعات والدقائق والثواني. اضبط المؤقت وفقًا لاختيارك. أضف عنوانًا مناسبًا للمؤقت بالنقر فوق المساحة الفارغة بجوار كلمة Label. اختر نغمة التنبيه التي تريدها للمؤقت من قسم When Timer Ends، وستسمع هذا الصوت عندما ينتهي المؤقت. كرر هذه العملية عدة مرات لضبط عدة مؤقتات في الوقت نفسه. عند ضبط مؤقت، سيُضاف تلقائيًا إلى قائمة تتضمن جميع المؤقتات التي استخدمتها آخرًا مما يساعدك في إعادة استخدامها دون الحاجة إلى ضبطها مرة أخرى.

إذا كان هاتف آيفون يحتوي على خاصية Dynamic Island، فسيظهر آخر مؤقت أعددته داخلها عندما تقوم بأشياء أخرى في هاتفك. وسيظهر أيضًا المؤقت الذي ضبطته آخرًا في شاشة القفل، ويمكنك النقر فوقه لرؤية أي مؤقتات أخرى تعمل بشكل متزامن.

ما المزايا الجديدة الأخرى في نظام iOS 17؟

يتضمن نظام iOS 17 العديد من المزايا الأخرى التي ستحسّن تجربة استخدام هواتف آيفون بشكل كبير، وأبرزها: