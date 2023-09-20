وتد الطاقة والاتصالات تَعد بإحداث نقلة نوعية في مشهد تقنيات التعرف على الأصوات

أعلنت وتد الطاقة والاتصالات، الشركة الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية، اليوم عزمها إطلاق تقنية رائدة للتعرف على الأصوات بالتعاون مع شركة Cochl AI.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة وتد الطاقة والاتصالات إلى تقديم أحدث التقنيات لعملائها لتمكينهم من الوصول إلى حلول بيانات صوتية قوية تسهم في تحسين جوانب عديدة، منها: الرؤى والأمن وتقديم الحلول المخصصة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد المطيري، العضو المنتدب لشركة وتد الطاقة والاتصالات: “تفتح هذه الاتفاقية آفاق جديدة وتمثل نقلة مشوقة للابتكار في هذا المجال؛ إذ نتطلع إلى تقديم أحدث التقنيات لعملائنا من خلال إطلاق تقنية جديدة للتعرف على الأصوات بالشراكة مع Cochl AI؛ وتمكين الشركات من الوصول إلى حلول بيانات صوتية قوية لتحسين الرؤى والأمن وتقديم خدمات مخصصة”.

وتَعد شركةCochl AI المتخصصة في تقنية التعرف على الصوت بإعادة تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع عالمنا السمعي؛ إذ صممت حلولها الرائدة لتمكين الشركات من تقدم مجموعة من المزايا، من أهمها:

تحليل الصوت: القدرة على تحليل بيانات الصوت في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي، وصناعة السيارات، وكاميرات المراقبة، وأنظمة إدارة الفيديو (VMS). ويُمكّن هذا النهج القائم على البيانات الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين تجربة المستخدم.

الأمن: باستخدام تقنيات التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي، أعادت Cochl AI تعريف مفهوم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الوقت الفعلي، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في أنظمة الأمن.

التخصيص: تتفوق Cochl AI في التخصيص من خلال فهم وتكييف التفضيلات الفردية بناءً على بيانات الصوت، مما يخلق تفاعلات أكثر ملاءمة ومركزة على المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن وتد الطاقة والاتصالات هي شركة سعودية سريعة النمو ورائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية.