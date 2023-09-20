واتساب تقدم ميزة جديدة لتعزيز تجربة التسوق

تعمل واتساب على تعزيز تجربتها للتسوق لكل من التجار والمستخدمين من خلال الميزة الجديدة المسماة Flows، التي تتيح للمستخدمين إكمال المهام، مثل اختيار مقعد على متن رحلة جوية أو حجز موعد، دون مغادرة التطبيق.

وتوفر الميزة للتجار خيارات أساسية، مثل مربع النص والتقويم ومنتقي المقاعد، لبناء هذه التجارب، حيث تتاح في الأشهر المقبلة هذه الأدوات للشركات.

وتشير صفحة الدعم لميزة Flows إلى حالات الاستخدام، مثل حجز المواعيد وتخصيص المنتج وتسجيل الدخول إلى الحساب وملء النماذج والاشتراك في الأحداث.

واختبرت واتساب ميزة Flows مع شركات، مثل البنك البرازيلي Banco Pan، ومتاجر التجزئة MagaLu، وخدمة السفر الهندية Redbus، والبنك الهندي SBI، ومنصة إعادة بيع السيارات Spinny.

وقالت نيكيلا سرينيفاسان، نائبة الرئيس لخدمات التراسل التجارية في ميتا: “يعد التسوق والتجارة الإلكترونية أحد القطاعات الكبرى التي نريد التركيز عليها، ونهدف إلى توفير المراسلة التجارية بطريقة تسمح للشركات والأشخاص بإجراء المزيد من الأمور بشكل مباشر ضمن الدردشة، ونحاول بناء تجارب غنية داخل الدردشة، وهنا يأتي دور Flows”.

وأضافت سرينيفاسان: ” تستخدم في الوقت الحالي شركات التجارة الإلكترونية Flows في الوقت، إلا أن واتساب تريد بناء تجارب غنية لأنواع أخرى من الشركات أيضًا”.

ولا تقتطع ميتا رسومًا من التجار مقابل Flows، في حين تقتطع واتساب رسومًا من الشركات مقابل المحادثات، أي التفاعلات في إطار 24 ساعة، المصنفة حسب الفئة، مثل التسويق والمساعدة والمصادقة والخدمة.

وتقدم الشركة للعملاء في الهند شركاء جدد للدفع، حيث يوجد لدى واتساب أكثر من 500 مليون مستخدم. وعقدت واتساب في العام الماضي شراكة مع Reliance Jio للحصول على تجربة التسوق المشفرة، حيث يمكن للعملاء الدفع عبر WhatsApp Pay دون مغادرة التطبيق.

وتعاونت المنصة الآن مع موفري بوابة الدفع Razorpay و PayU حتى يتمكن المستخدمون من الدفع من خلال تطبيقات واجهة الدفع الموحدة الأخرى وبطاقات الائتمان والخصم.

وقدمت واتساب للمستخدمين في وقت سابق من هذا العام إمكانية الدفع التجاري في البرازيل وسنغافورة. وتعتمد إيرادات واتساب للأعمال على إجراء التجار محادثات إضافية وتنفيذ المعاملات. وأشارت واتساب في وقت سابق من هذا العام إلى أن تطبيقها للأعمال تجاوز 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وأوضحت الشركة أنها بدأت باختبار ميزة الرسائل الشخصية للتجار، التي تتيح للشركات إرسال رسائل مخصصة، مثل الحسومات أو العروض، لعملاء محددين.