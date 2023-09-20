هواوي تجد طرقًا لتجنب ضوابط التصدير الأمريكية .. عاجل

تشحن وحدة HiSilicon التابعة لشركة هواوي الشرائح الجديدة الصينية الصنع لكاميرات المراقبة، في إشارة جديدة إلى أن عملاقة التكنولوجيا الصينية تجد طرقًا للالتفاف حول ضوابط التصدير الأمريكية المطبقة منذ أربع سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبدأت هذا العام الشحنات بالوصول إلى الشركات المصنعة لكاميرات المراقبة من وحدة تصميم الشرائح التابعة لهواوي. وكشفت هواوي في الأسابيع الأخيرة عن هاتف ذكي جديد يستخدم شرائح متقدمة، التي يشير المحللون إلى أنها مصنوعة محليًا.

وتشير التطورات إلى أن الشركة الصينية تتغلب على ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن، التي منعتها منذ عام 2019 من الحصول على المكونات والتكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة.

ووفقًا لمصدر وكالة رويترز المطلع على سلسلة التوريد لصناعة كاميرات المراقبة، فإنه من السهل نسبيًا تصنيع شرائح المراقبة هذه مقارنة بمعالجات الهواتف الذكية، مضيفًا أن عودة HiSilicon قد تحدث هزة في السوق.

ويبدوا أن الشركة قد تغلبت على القيود الأمريكية المفروضة على برامج تصميم الرقائق. وأعلنت هواوي في شهر مارس تحقيقها اختراقات في أدوات تصميم الرقائق المنتجة بتقنية 14 نانومتر أو أكثر، وهو ما يمثل جيلين إلى ثلاثة أجيال خلف التكنولوجيا الرائدة، لكنه يمثل تقدماً للشركة.

وتوفر HiSilicon بشكل أساسي الرقائق لأجهزة هواوي، كما لديها عملاء خارجيين، مثل Dahua و Hikvision. وكانت HiSilicon هي المورد المهيمن للرقائق لقطاع كاميرات المراقبة قبل فرض ضوابط التصدير الأمريكية، حيث قُدرت حصتها العالمية في عام 2018 بنسبة 60 في المئة. وانخفضت حصة HiSilicon في السوق العالمية بحلول عام 2021 إلى 3.9 في المئة.

وشحنت HiSilicon منذ عام 2019 بعض شرائح المراقبة المنخفضة الجودة، مع أن تركيزها كان ينصب على الشرائح المتطورة واستعادة حصتها في السوق.

ولفتت شركة هواوي الانتباه في أواخر شهر أغسطس عندما طرحت Mate 60 Pro، وهو هاتف ذكي جديد يستخدم شريحة متقدمة قادرة على توفير سرعات 5G.

وقد رحبت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بهذا الحدث باعتباره عودة لأعمال الهواتف الذكية للشركة بعد أن أصيبت بالشلل بسبب العقوبات الأمريكية.

ووجدت شركة الأبحاث TechInsights أن Mate 60 Pro مزود بالمعالج الجديد Kirin 9000S، وهي شريحة متقدمة مصنوعة على الأرجح في الصين. وصممت HiSilicon في السابق سلسلة Kirin، وعملت هواوي مع شركة TSMC التايوانية لتصنيعها قبل العقوبات الأمريكية.

وقد أدت العقوبات الأمريكية إلى منع HiSilicon من الوصول إلى برنامج أتمتة التصميم الإلكتروني من شركات Cadence Design Systems و Synopsys و Mentor Graphics، حيث تهيمن منتجات الشركات الثلاث على قطاع تصميم الرقائق، وتنتج مخططات للرقائق قبل تصنيعها بكميات كبيرة.

وأوضحت شركة الأبحاث TechInsights أن تحليلها لجهاز Mate 60 Pro يشير إلى أن هواوي لديها إمكانية الوصول إلى برامج أتمتة التصميم الإلكتروني المتطورة التي ليس من المفترض أن تمتلكها.