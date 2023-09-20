ميتا توسع برنامجها للتحقق ليشمل الشركات

أعلنت ميتا توسيع برنامجها للتحقق ليشمل الشركات بعد إطلاقه للمرة الأولى في شهر مارس للمبدعين، وهو اشتراك بقيمة 12 دولارًا شهريًا يمنح المبدعين شارة زرقاء وإمكانية الوصول إلى مزايا، مثل أولوية دعم العملاء والحماية من انتحال الهوية.

وتختبر الشركة برنامجها للتحقق عبر فيسبوك وإنستاجرام مع التجار في مناطق جغرافية محددة، وتخطط في مراحل لاحقة لطرحه للشركات عبر واتساب.

وتستطيع الشركات شراء الاشتراك في برنامج التحقق بسعر 22 دولارًا شهريًا لكل صفحة فيسبوك أو حساب إنستاجرام، كما يمكن أيضًا دفع 35 دولارًا شهريًا لكليهما، وهي زيادة عن أسعار المبدعين التي تتراوح بين 12 دولارًا و 15 دولارًا. ولم تكشف الشركة عن أسعار التحقق عبر واتساب.

وتشتمل مزايا برنامج التحقق للشركات على شارة زرقاء ووصول أفضل وحماية من انتحال الهوية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وتقدم ميتا الشارة الزرقاء نفسها للشركات والمبدعين، لذلك لا يوجد أي تمييز. ولم تحدد ميتا إذا كانت الحماية من انتحال الشخصية لهذا الاشتراك مختلفة أم لا.

وتوفر ميتا وصولًا أفضل للشركات المشتركة في برنامج التحقق، حيث تحصل على موضع أفضل في نتائج البحث ويوصى بها للمستخدمين في الخلاصة.

وقالت الشركة: “ترى الشركات المشتركة في برنامج التحقق حساباتها في أعلى نتائج البحث أو بالقرب منها، وتظهر في دائرة جديدة في الخلاصة تسمى الشركات الموصى بها”.

وأوضحت ميتا أنه يتعين على الشركات الراغبة بشراء الاشتراك استيفاء معايير الأهلية، مثل التحقق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو اسم المجال والحد الأدنى من النشاط عبر صفحاتها أو حساباتها ضمن إنستاجرام.

ومع ذلك، لم تقدم ميتا تفاصيل حول هذه المتطلبات، وقالت: “ننشر المزيد من المعلومات عندما يبدأ طرح البرنامج”.

وتبني الشركة أيضًا برنامجًا للتحقق للشركات عبر واتساب يتيح إنشاء صفحة ويب مخصصة يمكن اكتشافها من خلال البحث عبر الويب مع دعم لاستخدام أجهزة متعددة يصل عددها إلى 10 أجهزة من أجل تسهيل التعامل مع استفسارات العملاء وطلباتهم عبر العديد من الأشخاص.

وجاء انتقال ميتا الأولي إلى التحقق المدفوع بعد التغييرات التي طرأت على إكس، حيث تمكن المشتركون الذين يدفعون من شراء الشارة الزرقاء مقابل رسوم شهرية.