يُعد Xperia 5 V أحدث هاتف رائد من شركة سوني، ويأتي مع مزايا ممتازة تجعله من أبرز هواتف أندرويد الحديثة، فهو يعمل بمعالج قوي، ويضم نظام كاميرا متطور، ويأتي مع مقبس سماعة رأس تقليدي مقاس 3.5 ملم.

يشترك هاتف سوني مع هاتف سامسونج Galaxy S23 الرائد في حجم الشاشة، والمعالج إذ يعملان بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2)، لكن فيما يتعلق بسعة البطارية، يتفوق هاتف سوني على هاتف سامسونج.

لا تقتصر أوجه المقارنة بينهما على ذلك، بل هناك المزيد من المزايا والمواصفات التي يتفوق بها واحد منهما على الآخر. ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي Sony Xperia 5 V و Galaxy S23:

التصميم:

يأتي هاتف سوني Xperia 5 V بتصميم بسيط وخفيف الوزن، وهو مغطى من الجهة الأمامية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) وإطاره مصنوع من الألمنيوم. ويضم مكبرات صوت استريو محسنة، بالإضافة إلى وجود مقبس لسماعة الرأس تقليدي بمقاس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لزيادة سعة ذاكرة التخزين.

يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP65/IP68 بحيث يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وتظهر بعض التحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، حيث تخلت سامسونج عن الإطار المحيط بالكاميرات الخلفية وأصبحت الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة.

الشاشة:

يضم هاتف سوني Xperia 5 V مع شاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 1080 × 2520 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 449 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف (Galaxy S23) فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سوني Xperia 5 V بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويعمل هاتف Galaxy S23 بإصدار خاص من المعالج نفسه (Snapdragon 8 Gen 2) يصل أقصى تردد له إلى 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي هاتف سوني Xperia 5 V على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

يتوفر هاتف سوني Xperia 5 V بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويتوفر هاتف Galaxy S23 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت أيضًا، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف Xperia 5 V كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية ذات زاوية فائقة العرض (ultrawide) بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Galaxy S23 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 3409 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

سيكون هاتف سوني Xperia 5 V متاحًا في الأسواق العالمية اعتبارًا من أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 999 يورو، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي (Platinum Silver).

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Sony Xperia 5 V و Galaxy S23: