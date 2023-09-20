كيفية إنشاء ملصقات من صورك في iOS 17

أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 17، بعد أسبوع تقريبًا من إعلانها هواتف آيفون 15 الجديدة، وساعتي Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في حدثها السنوي. ويتضمن نظام التشغيل الجديد مزايا جديدة في تطبيق الرسائل، ومزية ملصقات جهات الاتصال، وإمكانية ترك رسائل مرئية في تطبيق FaceTime، وتطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، ومزية (StandBy) للشاشة، وإمكانية مشاركة AirTag مع خمسة أشخاص، وغيرها.

ولكن من أبرز المزايا الجديدة في هذا النظام هي القدرة على تحويل صورك العادية والصور الملتقطة في وضع Live إلى ملصقات وإرسالها بسهولة في تطبيق الرسائل المدمج وتطبيقات المراسلة الأخرى، وتسمى هذه المزية (الملصقات الحية) Live Stickers.

تُعد مزية Live Stickers تطورًا لمزية عزل موضوع الصورة عن الخلفية التي أضيفت إلى نظام iOS 16، والتي تتيح لك إزالة خلفيات الصور وصور Live. أما المزية الجديدة فهي تتيح لك تخزين إلى الصور المعزولة كملصقات وإرسالها بسهولة عبر تطبيق الرسائل وبعض تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية.

إليك كيفية استخدام هذه المزية:

كيفية إنشاء ملصقات حية في نظام iOS 17:

لإنشاء ملصقات من صورك في نظام iOS 17 اتبع الخطوات التالية:

حدّث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى نظام iOS 17 الأحدث. افتح تطبيق (الرسائل) Messages في هاتفك، ثم انتقل إلى أي محادثة نصية وانقر فوق علامة الزائد (+) بجانب حقل النص. انقر فوق قسم (الملصقات) Stickers. انقر فوق أيقونة الدائرة المطوية بالقرب من الزاوية اليمنى العلوية في قسم الملصقات. انقر فوق علامة الجمع الكبيرة (+)، وسيؤدي هذا إلى فتح صورك في المعرض. اختر صورة عادية أو صورة live تريد تحويلها إلى ملصق. سيُزيل هاتف آيفون تلقائيًا الخلفية من الصورة، ويحولها إلى ملصق. إذا أعجبك الملصق، فانقر فوق (إضافة ملصق) Add Sticker في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

سيُضاف الملصق الجديد إلى قسم الملصقات في الرسائل تلقائيًا، وستتاح لك خيارات لإجراء تعديلات في قسم الملصقات، مثل: (إعادة الترتيب) Rearrange أو (إضافة تأثير) Add Effect أو (حذف) Delete. وسيؤدي اختيار إضافة تأثير إلى إضافة تأثير جديد إلى الملصق الخاص بك، مثل: مخطط أبيض يحيط به لجعله يبدو كملصق حقيقي.

ووفقًا لشركة آبل، يمكنك استخدام الملصقات الحية في أي تطبيق يمكن من خلاله الوصول إلى الرموز التعبيرية، مثل: تطبيقات المراسلة الأخرى، ومع ذلك، إذا جربت استخدام الملصقات الحية في تطبيق المراسلة Slack على سبيل المثال، ستلاحظ أن الملصق يتضمن خلفية بيضاء. وهذا يعني أنك قد تواجه بعض المشكلات عند استخدام الملصقات الحية في التطبيقات التابعة لجهات خارجية.