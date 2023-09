كاسبرسكي تطلق أولى مراكزها للشفافية في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة كاسبرسكي إطلاق أول مركز للشفافية في المملكة العربية السعودية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأطلقت الشركة هذا المشروع في إطار مبادرة الشفافية العالمية الخاصة التي تتبناها لتعزيز الثقة، وتقديم ضمانات النزاهة لحلولها وعملياتها.

وسيقدم المركز لزواره أهم العروض التوضيحية الممكنة، بدءًا من توفير نظرة عامة على ممارسات الشفافية في الشركة، وصولًا إلى الاطلاع على الكود المصدري.

واختارت كاسبرسكي العاصمة السعودية الرياض لتكون مقرًا لإنشاء أول مركز للشفافية لها في الشرق الأوسط، تماشيًا مع “رؤية 2030” التي تعطي الأولوية للتحول الرقمي، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. وبالتوازي مع تحولها إلى وجهة لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تؤسس مكاتب محلية لها في الرياض.

وافتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي؛ مركز الشفافية الجديد بحضور مسؤولين من الوزارة. كما رحب حفل الافتتاح أيضًا بشركاء كاسبرسكي وعملائها، وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الطلاب الشباب من المملكة العربية السعودية المشاركين في برنامج كاسبرسكي للتدريب الداخلي.

We've officially landed in Riyadh, and we couldn't be more excited! We’re opening a brand-new Transparency Center in the Middle East! 🎉

The center is a commitment to openness and accountability. It offers a deep dive into our solutions.

