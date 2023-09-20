في سابقة خطرة ... قراصنة يخترقون أنظمة المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء هجومًا إلكترونيًا تعرضت له، وذلك بعد أن اكتشفت الأسبوع الماضي أن أنظمتها قد اخترقت.

وقالت المحكمة: «في نهاية الأسبوع الماضي، اكتشفت خدمات المحكمة الجنائية الدولية نشاطًا شاذًا يؤثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها».

وأضافت المحكمة في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): «لقد اعتُمدت تدابير فورية للرد على حادث الأمن السيبراني هذا والتخفيف من تأثيره».

وقالت المحكمة إنها تحقق حاليًا في الحادث بمساعدة السلطات الهولندية، حيث أن هولندا هي الدولة المضيفة للمحكمة.

وأضافت المحكمة: «المحكمة ممتنة للدولة المضيفة على تعاونها الممتاز والاستجابة الفورية والدعم المقدم فيما يتعلق بهذا الحادث».

كما حددت المحكمة خططًا لتكثيف الجهود لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني، ومن ذلك: تسريع اعتماد التقنية السحابية.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة فيما يتعلق بمدى طبيعة الهجوم السيبراني وتأثيره في أنظمة المحكمة، أو إن كان الجناة تمكنوا من الوصول إلى أي بيانات أو ملفات من شبكتها أو تسريبها.

وكشفت المحكمة فقط أنها «تواصل تحليل تأثير هذا الحادث وتخفيفه»، مع التركيز في «ضمان استمرار العمل الأساسي للمحكمة».

وقال المتحدث باسم المحكمة (فادي العبد الله) لوسائل الإعلام إنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تقديم مزيد من التفاصيل أو المعلومات.

يُشار إلى أن المحكمة هي محكمة دولية تحقق وتحاكم أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي، ومن ذلك: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

فعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة في شهر آذار/ مارس الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن جرائم مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بعد دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ، واعتبارًا من شهر آذار/ مارس 2023، أصبح عدد الدول الأعضاء فيها 123 دولة.