فولفو تحدد موعد طرح آخر سيارة تعمل بالديزل

حددت شركة فولفو يوم الثلاثاء موعد طرح آخر سيارة من سياراتها التي تعمل بالديزل، وذلك مع توجهها إلى إنتاج السيارات الكهربائية فقط.

وقالت الشركة السويدية في منشور على مدونتها إن آخر سيارتها العاملة بالديزل سوف تُطرح «بحلول أوائل عام 2024».

وكانت شركة صناعة السيارات، المملوكة لشركة جيلي الصينية منذ عام 2010، قد أشارت في عام 2017 إلى أنها تعتزم إنهاء إنتاج سيارات الديزل بحلول عام 2023.

وبعد بضع سنوات، خرجت فولفو بهدف أكثر طموحًا، حيث تعهدت ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.

وقالت فولفو في بيانها يوم الثلاثاء: «قبل أربع سنوات فقط، كان محرك الديزل مصدر دخلنا الأساسي في أوروبا».

ولكن ذلك تغير كثيرًا، فقد شكلت السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا بحلول شهر تموز/ يوليو 2023، في حين مثلت سيارات الديزل 14 في المئة فقط من المبيعات في المدة نفسها.

ومع أن شركة فولفو لا تزال تنتج سيارات تعمل بالديزل، فقد قالت إنها لم تعد تنفق كرونا واحدة (وهي عملة السويد) من ميزانية البحث والتطوير لديها على تطوير محركات جديدة مما يُسمّى بمحركات الاحتراق الداخلي.

وكان تركيز تسلا المبكر في السيارات الكهربائية، وفضيحة الانبعاثات من شركة فولكس فاجن لعام 2015 المعروفة باسم (ديزلجيت) Dieselgate، عاملين رئيسيين دفعا شركة فولفو وغيرها من شركات صناعة السيارات نحو هذا القرار.

وقال هاكان (صاموئيلسون)، المدير التنفيذي السابق لشركة فولفو، في عام 2017: «علينا أن ندرك أن تسلا تمكنت من تقديم مثل هذه السيارة التي يصطف الناس من أجلها. وفي هذا المجال، يجب أن يكون هناك أيضًا مساحة لنا، بجودة عالية وتصميم جذاب».