فعالية إنتل للابتكار 2023 تتيح للمطورين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات

كشفت شركة إنتل خلال الدورة الثالثة من فعالية إنتل للابتكار (Intel Innovation 2023) السنوية عن مجموعة من التقنيات التي تعزز انتشار الذكاء الاصطناعي وتسهل الوصول إليه من خلال جميع أعباء العمل، بما فيها العملاء وتقنيات الشبكات الطرفية والشبكات والسحابة الرقمية.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال (بات جيلسنجر) Pat Gelsinger، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل: “نجح الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية ودخول مرحلة جديدة من التوسع العالمي الذي يرتكز على الحوسبة لبناء مستقبل أفضل للجميع. ويوفر الذكاء الاصطناعي للمطورين فرصًا مجتمعية وتجارية كبيرة تساعدهم في الارتقاء بإمكاناتهم وإيجاد حلول لأبرز التحديات العالمية وتحسين جودة الحياة للأفراد”.

وافتتح جيلسنجر الفعالية المخصصة للمطورين بعرض تقديمي رئيسي شرح خلاله كيفية توفير إنتل قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها، مع إتاحة الوصول إلى هذه الإمكانات من خلال الحلول البرمجية المفتوحة والمتعددة الوظائف.

كما سلط جيلسنجر الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد المتنامي والقائم على شرائح السيليكون والبرامج، حيث تساهم شرائح السيليكون في تغذية قطاع أشباه الموصلات الذي تبلغ قيمته 574 مليار دولار أمريكي، والذي بدوره يعزز اقتصاد التكنولوجيا العالمي الذي تبلغ قيمته حوالي 8 تريليونات دولار أمريكي.

At #IntelInnovation @PGelsinger explained how #AI is changing everything and ushering in the AI PC generation. It will fundamentally transform the PC experience for every person on the planet. 🪄💻 https://t.co/y0PwS4nHAW pic.twitter.com/8et1SJ3YQm

— Intel (@intel) September 19, 2023