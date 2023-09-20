شاومي تكشف عن أجهزة العرض ريدمي بروجكتور 2

كشفت شركة شاومي عن الجيل الثاني الجديد من أجهزة العرض الخاصة بها، وهي تشمل جهازي ريدمي بروجكتور 2 وبروجكتور 2 برو.

ويأتي جهازا العرض بتكلفة ميسورة، ويقدمان قيمة جيدة مقابل المال، مع بعض الاختلافات الرئيسية بينهما.

ويحمل الجهازان تصميمًا مشابهًا بسيطًا مستطيل الشكل، إلا أن إصدار برو أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من الإصدار الأساسي، لكن كلاهما لا يزالان قابلين للحمل.

ويمكن للجهازين عرض المحتوى بدقة تصل إلى 1080 بكسل بنسبة إسقاط 1:1.2، مما يعني العرض على مساحة تصل إلى مئة إنش من مسافة مترين ونصف المتر، بدرجة سطوع تصل إلى 180 شمعة في الإصدار الأساسي و 300 شمعة في إصدار برو، كما يعتمد كلا الجهازين على تقنيتين مختلفتين للعرض.

ويحتوي كلا الجهازين أيضًا على مكبرات صوت مزدوجة مدمجة، ويدعمان تطبيق Mijia، الذي يمكن من خلاله ربط مصابيح الإضاءة الذكية والستائر والأجهزة الأخرى في المنزل بأجهزة العرض. وعند تفعيل وضع مشاهدة الأفلام، يمكن إيقاف تشغيل الأضواء والستائر تلقائيًا للاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية.

ويعمل الجهازان بمعالج Amlogic T950D4 مع ذاكرة عشوائية بحجم 1.5 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 32 جيجابايت، من أجل بث الألعاب وتشغيل المحتوى دون مشاكل على مساحة عرض كبيرة يمكن التحكم فيها.

وتطرح شاومي جهاز العرض الأساسي ريدمي بروجكتور 2 بسعر يعادل 150 دولارًا، في حين يتوفر إصدار برو بسعر مئتي دولارٍ تقريبًا، وستطرح شاومي الجهازين في السوق الصينية أولًا، وعلى نطاق محدود في بعض الأسواق الأخرى.