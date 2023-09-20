سامسونج تختبر تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S22 و S21 .. عاجل

بدأت سامسونج اختبار تحديث One UI 6 المستند إلى نظام أندرويد 14 لهواتف جالاكسي S22 و S21 الرائدة.

وتتيح الشركة لمالكي تلك الهواتف إمكانية الاشتراك في البرنامج التجريبي من أجل تنزيل وتثبيت تحديث One UI 6 Beta.

ويمكن الاشتراك في البرنامج التجريبي عبر تطبيق Samsung Members المتاح في هواتف سامسونج جالاكسي.

وبدأت الشركة إتاحة التحديث التجريبي الجديد في كوريا الجنوبية، ومن المنتظر أن يتوفر التحديث في المزيد من الدول خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويبلغ حجم تحديث One UI 6 التجريبي نحو 2.5 جيجابايت، وهو يضم نظام أندرويد 14 الأحدث بالإضافة إلى التحديثات الأمنية الأخيرة لنظام أندرويد وواجهة One UI 6 الجديدة مع المزايا الجديدة التي أضافتها سامسونج إليها.

ويمكن للمستخدمين تجربة الكثير من التحسينات والميزات الجديدة في تحديث OneUI 6.0 التجريبي، مثل التصميم الجديد للوحة السريعة والإيماءات المحسنّة، والتحكم في سطوع الشاشة على نحوٍ أفضل، وتحسين شاشة القفل الديناميكية، بالإضافة إلى خط افتراضي جديد لإضفاء مظهر عصري، ونظام جديد لإدارة الإشعارات.

وكانت سامسونج قد بدأت أيضًا اختبار التحديث لهواتف جالاكسي S23 وكذلك بعض الهواتف المتوسطة المواصفات مثل جالاكسي A54 و A34.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج تحديث One UI 6 بشكل نهائي لكافة مالكي الهواتف المؤهلة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار سياسة الشركة التي تهدف إلى تحسين توفير التحديثات للمستخدمين بشكل سريع ولفترات أطول.