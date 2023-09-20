جامعة حمدان بن محمد تستعرض دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي

عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية اللقاء السنوي للجامعة بحضور الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، وبدأ اللقاء بالترحيب بالموظفين الذين انضموا حديثًا إلى كادر الجامعة.

وألقى الدكتور منصور العور كلمة أثنى فيها على جهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ودورهم في ترسيخ مكانة الجامعة كصرح أكاديمي ومعرفي رائد في توفير التعليم الذكي، وبيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين. ورحب سعادته بالموظفين الجدد، معربًا عن ثقة الجامعة بدورهم المنشود ومساهماتهم المأمولة في تحقيق رسالتها الأكاديمية.

وتحدث الدكتور منصور في كلمته عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي، حيث استعرض الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي، كما أكد مواصلة الجامعة توظيف التقنيات المستجدة لإعادة رسم ملامح مستقبل التعليم، اعتمادًا على خبراتها الأكاديمية والإدارية المتميزة.

كما أوضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي ومنظوماته لا يقلل من الدور الأهم للعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لتطوير قطاع التعليم.

مسيرة حافلة بالإنجازات:

تمكنت جامعة حمدان بن محمد الذكية من إرساء معايير الجودة، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة التعليم والتكنولوجيا في جامعة سان جالان في سويسرا عبر تطوير (إطار جودة التعليم الإلكتروني في الشرق الأوسط)، كما أطلقت في عام 2019 بالتعاون مع منظمات عالمية (الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا)، وذلك تعزيزًا لدورها الريادي في التعليم العالي.

جسّدت جامعة حمدان بن محمد رؤيتها لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز تجربة التعليم من خلال إطلاق منصة (الحرم الجامعي الذكي 2.0)، وهي النسخة الثانية من البوابة الإلكترونية الذكية للجامعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات الرقمية وتطبيقات تحليل البيانات.

وتشمل هذه البوابة مجموعة من الخصائص الجديدة، أبرزها لوحة التحكم المطورة والقائمة على التطبيقات الذكية وأدوات البيانات، إلى جانب النسخة المحدثة من أداة (الإرشاد الذكي)، التي تتيح استكشاف مُختلف المواد الدراسية بسهولة من خلال واجهة مستخدم تفاعلية.

وفي إنجازٍ استثنائي يعزز من دور الجامعة الريادي كقوة مؤثرة في إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية إقليميًا، أعلنت جامعة حمدان بن محمد عن نقل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، استكمالًا لجهودها السباقة لخلق ثقافة تعليمية بعيدًا عن نموذج التعليم التقليدي وإعداد أجيال مؤهلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالميًا. وبهذه الخطوة المتقدمة والمبتكرة، أصبحت الجامعة أولى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم في تحويل أنظمتها كليًا إلى نموذج الحوسبة السحابية.