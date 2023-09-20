تسريب ضخم يكشف خطط مايكروسوفت بشأن إكس بوكس
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تسريب ضخم يكشف خطط مايكروسوفت بشأن إكس بوكس

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كشفت تسريبات جديدة ضخمة، تضمنت وثائق لقضية مايكروسوفت الجارية لدى لجنة التجارة الفيدرالية FTC، خطط الشركة بشأن منصة الألعاب التابعة لها إكس بوكس.

واحتوت المستندات المسربة على شرائح توضح تفاصيل إطلاق أجهزة إكس بوكس المستقبلية حتى عام 2030.

ويركز الجزء الأكبر من التسريبات على جهاز إكس بوكس Series X المحدّث الذي تنوي مايكروسوفت إطلاقه بتصميم أسطواني ووحدة تحكم جديدة، وسيعمل الجهاز بدون محرك أقراص، لكن مع سعة تخزين داخلية تبلغ 2 تيرابايت، كما سيُباع بسعر 500 دولارٍ مثل سعة تيرابايت الحالية من الجهاز.

وتعتزم مايكروسوفت إطلاق نسخة أخرى محدثة من جهاز إكس بوكس Series S بسعة تخزين قدرها تيرابايت، ودعم تقنية واي فاي 6E.

ومن المقرر طرح الإصدارات المحسنّة من أجهزة إكس بوكس الحالية مع أجهزة تحكم جديدة نهاية عام 2024 المقبل، وفقًا لما جاء في التسريبات.

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وأشارت التسريبات إلى أن الشركة ستطلق جهاز إكس بوكس الجديد كليًا بحلول عام 2028، مع “تجربة لعب هجينة”، تجمع بين الألعاب السحابية والتقليدية.

وذكرت التقارير أن مايكروسوفت تخطط أيضًا لإطلاق جهاز مخصص للألعاب السحابية دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاقه.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن سوني هي الأخرى ستطلق جهاز بلايستيشن 6 بحلول عام 2028، وإصدار آخر محسّن من بلايستيشن 5 خلال وقت أقرب.

وتسعى شركتا مايكروسوفت وسوني إلى دفع مبيعات أجهزة إكس بوكس وبلايستيشن خلال السنوات القليلة القادمة عبر الإصدارات المحسنّة قبل الإعلان عن الجيل الجديد منها بعد 5 سنوات من الآن.

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