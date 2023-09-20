إطلاق برنامج تدريب مجاني لإنشاء تطبيقات الهاتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت اليوم شركة آبي باي (Appy Pie)، المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتطوير تطبيقات الهاتف، الذي يوفر تجربة غامرة مصممة لتمكين الأفراد، بغض النظر عن مهاراتهم البرمجية والتقنية، من دخول عالم تطوير تطبيقات الهاتف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي دون عناء.

ويحمل البرنامج التدريبي عنوان “إنشاء تطبيقات جوال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة: بوابتك إلى الابتكار”، ويهدف إلى تغيير نظرة المستخدمين تجاه تطوير تطبيقات الهاتف وجعلها في متناول الجميع.

وهناك عوامل عدة تدفع للاشتراك في هذا البرنامج، مثل: عدم الحاجة إلى أي معرفة سابقة بلغات البرمجة، مما يجعل تطوير تطبيقات الهاتف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، مما يتيح للمشاركين الاستفادة من الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

كما سيكشف البرنامج عن أدوات مبتكرة ومتطورة تعمل على تبسيط إدماج وظائف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الهاتف، مما يتيح تحويل هذه التطبيقات إلى حلول ذكية وسريعة الاستجابة دون عناء.

ويتضمن البرنامج أيضًا سردًا لروايات مباشرة من الشركات الناجحة التي نجحت في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج رائعة، مما يتيح للمشاركين التعلم من تجاربهم وتطبيق أفكارهم على المشاريع الجديدة.

كما ستُعرض رؤى هامة حول كيفية التغلب على التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيشارك خبراء (آبي باي) مجموعة من المعارف والإستراتيجيات للتغلب على العقبات بفعالية.

وسيسلط البرنامج التدريبي الضوء على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات، مما يساعدها في البقاء في الطليعة وتحقيق الريادة في مجال عملها.

وبهذه المناسبة، قال أبهيناف جيردار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آبي باي: “لدينا في شركة “آبي باي” رؤية واضحة تتمثل في جعل الحلول التقنية في متناول الجميع وتمكين أصحاب الأعمال من جميع الأحجام من تبني التكنولوجيا المتطورة وإدماجها لتنمية أعمالهم وتطويرها. وسواء كنت مالك شركة صغيرة، أو جزء من مؤسسة كبيرة، أو طالب حريص على استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي، أو محترف من خلفية غير تقنية، فإن هذا البرنامج التدريبي مصمم خصوصًا لمساعدتك في تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي وبدون كلفة مادية”.

وتشير تقديرات (Statista) إلى أن تطبيقات الهاتف ستحقق إيرادات مذهلة تتجاوز 935 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس المشهد القوي والمتنوع للتطبيقات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

ويمكّن برنامج “آبي باي” المستخدمين من إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة، بما يشمل: تطبيقات المطاعم، وتطبيقات التوصيل عند الطلب، وتطبيقات الراديو، وتطبيقات الأعمال، وتطبيقات حجز سيارات الأجرة، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بالأطفال، كل ذلك بدون حاجة إلى أي معرفة بلغات البرمجة.

ويعد المعسكر التدريبي فرصة فريدة لتعزيز المهارات في تطوير تطبيقات الهاتف واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي. ويمكن للأشخاص المهتمين حجز أماكنهم في هذا البرنامج التدريبي بالتسجيل عبر موقع Appy Pie من خلال هذا الرابط.