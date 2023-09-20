أمازون تكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة

كشفت أمازون اليوم عن الجيل الجديد من إطارات Echo Frames، وهي مجموعة من النظارات العاملة بمساعدها الصوتي أليكسا، مع معالجة محسنة للكلام، وعزل أفضل للضوضاء وسعر يبلغ 270 دولارًا.

وتتميز إطارات Echo Frames الجديدة بأنها أرق بنسبة 15 في المئة وتعمل لمدة ست ساعات عند الشحن مع التشغيل المستمر للوسائط أو وقت التحدث، وهو تحسن مقارنة بالجيل السابق.

وتدعم الإطارات الاقتران المتعدد النقاط، مما يسمح لمرتديها بإقران الإطارات بأجهزة صوتية متعددة في وقت واحد.

وأعادت أمازون تصميم تجربة الصوت بالكامل مع الإطارات لتوفير صوت أكثر توازنًا ووضوحًا وأقل تشوهًا.

وتتضمن الإطارات الجديدة معمارية صوتية جديدة توجه المزيد من الصوت إلى أذنيك. كما حصلت الإطارات على تقنية معالجة الكلام الجديدة المصممة خصيصًا لتحسين أداء كلمات تنشيط أليكسا، بحيث تسمعك الإطارات بوضوح حتى في الظروف الصاخبة أو الصاخبة أو الرياح.

وتأتي إطارات Echo Frames الجديدة بسبعة أنماط مختلفة وإطارات جاهزة للوصفات الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت أمازون عن تحديث لجهاز Echo Show 8، حيث تتميز الشاشة الذكية الصغيرة بوظيفة مركز المنزل الذكي والجودة الصوتية المحسنة عبر تقنية معالجة الصوت المكانية المصممة خصيصًا.

وقالت الشركة: “أضفنا تقنية التكيف مع الغرفة التي تستشعر الصوتيات في المساحة وتضبط التشغيل للحصول على الصوت الأمثل”.

وحصل الجهاز، البالغ سعره 149 دولارًا، على إعادة تصميم مبسطة إلى حد ما، مع وجود كاميرا أمامية في الأعلى ومفتاح فعلي لإيقاف تشغيل الميكروفون.

وفي الوقت نفسه، يضبط مستشعر القرب الجديد تلقائيًا حجم الصور والنصوص، بناءً على مدى قربك أو بعدك.

وأعلنت أمازون Echo Hub، وهو عبارة عن جهاز لوحي بسعر 180 دولارًا مثبت على الحائط مصمم ليكون بمثابة لوحة تحكم مركزية للأجهزة المنزلية الذكية.

ويحتوي Echo Hub على شاشة لمسية بقياس 8 بوصات تتمحور حول Ring وكاميرات الأمان الأخرى، إلى جانب لوحة المعلومات المتميزة بدعمها للعديد من الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة، حيث يمكنك الانتقال بين أجهزة الأمان وتغيير مستويات صوت مكبر الصوت Echo.

وصممت الشركة المنتج خصيصًا للعمل مع الميزة الجديدة Map View، التي تتيح للمستخدمين مراقبة الأجهزة المختلفة والتحكم فيها على أساس كل غرفة على حدة.

وتسمح Map View بإنشاء خريطة رقمية للمنزل وتثبيت الأجهزة المتصلة بها، ويمكن للمستخدمين من خلال الميزة رؤية حالة الأجهزة الجديدة والتحكم فيها وإضافتها.

وعرضت الشركة نموذجين جديدين من Echo Pop Kids. وتأتي الأجهزة الجديدة بتصميمين، هما Avengers و Disney Princes. ويتضمن كلا الجهازين أيضًا إمكانية الوصول لمدة 6 أشهر إلى خدمة الاشتراك +Amazon Kids، التي تقدم مجموعة من الألعاب والتطبيقات والكتب ومقاطع الفيديو الملائمة للأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت أمازون جهازين لوحيين جديدين من نوع Fire HD، هما جهاز Fire HD 10 Kids للأطفال الصغار وجهاز Fire HD 10 Kids Pro الجديد للأطفال الأكبر سنًا.

ويعد الجهازان اللوحيان بقياس 10 بوصات أخف وزنًا وأسرع بنسبة 25 في المئة مقارنة بالجيل السابق، مع شاشات عالية الدقة بدقة 1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وعمر بطارية يصل إلى 13 ساعة.