أمازون تقدم إصدارًا جديدًا من تقنية Just Walk Out

قدمت أمازون إصدارًا جديدًا من تقنية البيع Just Walk Out التي تتيح للعملاء تخطي أمين الصندوق عند إجراء عملية شراء من خلال التحصيل التلقائي للرسوم من بطاقة الدفع.

واعتمد النظام السابق على الكاميرات المثبتة في السقف وأجهزة استشعار الرفوف وتقنيات الرؤية الحاسوبية للسماح للعملاء بالتسوق ومن ثم مغادرة المتجر دون انتظار الدفع.

ويستخدم النظام الجديد بدلًا من ذلك علامات التعرف على الترددات الراديوية RFID التي تتيح للعملاء الحصول على الملابس والأحذية والقبعات والمزيد ومن ثم الخروج من المتجر دون الحاجة إلى الوقوف في الطابور للدفع.

وتشير أمازون إلى أن النظام يسمح للعملاء بارتداء مشترياتهم خارج المتجر. ويسمح النظام المحدث لتقنية Just Walk Out بالتوسع خارج نطاق المنتجات الموضوعة على الرفوف أو الطاولات، حيث يمكن للكاميرات مراقبة العناصر المأخوذة.

ويأخذ العملاء في متاجر الملابس العناصر من الرفوف، ويجربونها، ومن ثم يتركونها في غرفة تبديل الملابس أو على الرفوف الأخرى إذا لم تعجبهم، وهذا من شأنه أن يعرقل تقنية Just Walk Out الأصلية من أمازون، لأنها لن تعرف العناصر المشتراة أو العناصر المتروكة.

وتستخدم متاخر البيع بالتجزئة علامات التعرف على الترددات الراديوية لإدارة مخزونها وتتبعه، مما دفع بفكرة استخدامها في Just Walk Out بدلاً من ذلك. تلاحظ أمازون أنها أيضًا فعالة من حيث التكلفة وسهلة النشر، بينما لا تزال تقدم نفس تجربة التسوق المجانية لنظامها السابق.

وزودت أمازون كل منتج معروض للبيع في المتجر بعلامة فريدة مرفقة للتعرف على الترددات الراديوية. ويأخذ العملاء ما يريدون ومن ثم يغادرون عبر بوابة الخروج حيث يمكنهم تمرير بطاقة الائتمان أو الخصم أو وضع أيديهم على Amazon One، وهو جهاز الدفع عبر قراءة راحة اليد.

وتفحص قارئات التعرف على الترددات الراديوية العلامات الموجودة ضمن الملابس والأشياء الأخرى أثناء مرور العملاء ببوابة الخروج وتحصل تلقائيًا الرسوم من بطاقة الدفع، ويتلقى العملاء بعد ذلك إيصالًا رقميًا.

وتتعاون أمازون مع موفر حلول التعريف الرقمي Avery Dennison من أجل تقنية Just Walk Out الجديدة.

ويوجد الآن ما يزيد عن 70 متجرًا مملوكًا لشركة أمازون، وأكثر من 85 بائع تجزئة خارجيًا مزودًا بتقنية Just Walk Out في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، ومنهم تجار التجزئة في المطارات والملاعب الرياضية وأماكن الترفيه والمتنزهات والمتاجر الصغيرة والحرم الجامعي.