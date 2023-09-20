أمازون تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أليكسا

كشفت أمازون خلال حدث الأجهزة اليوم الأربعاء عن مساعدها الصوتي أليكسا الجديد كليًا المدعوم بالنموذج اللغوي الكبير الجديد Alexa القادر على تشغيل التجارب الجديدة عبر عائلة أجهزة Echo، حيث يمكن للمساعد الصوتي فهم عبارات المحادثة والاستجابة بشكل مناسب، وتفسير السياق بشكل أكثر فعالية، وإكمال الطلبات المتعددة من أمر واحد.

وقالت الشركة: “عدلنا أحدث نماذجنا خصيصًا للصوت والأشياء الأخرى، مثل الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، والتحكم بكفاءة في المنازل الذكية، وتحقيق أقصى استفادة من الترفيه المنزلي”.

وأوضحت أمازون أن النموذج الجديد يعزز المزيد من تجارب المحادثة، وهي التجارب التي تأخذ في الاعتبار لغة الجسد بالإضافة إلى التواصل البصري والإيماءات.

ويعد Alexa الجديد نموذجًا لغويًا كبيرًا مُحسنا لحالة استخدام أليكسا، وتطرح الشركة في الأشهر المقبلة المزايا الجديدة لأليكسا ببطء من خلال برنامج المعاينة في الولايات المتحدة فقط.

وفي حال كنت تريد إعلامك عندما يمكنك الانضمام إلى المعاينة، فإن بإمكانك طلب ذلك من جهاز Echo من خلال عبارة “أليكسا، دعنا نتحدث”، بحيث تسجل الشركة اهتمامك بالتجربة.

ويصبح أليكسا الجديد مساعدًا أكثر تحادثًا، حيث يمكنه فهم المزيد مما تقوله ويتطلب وصفًا أقل تحديدًا للقيام بما تطلبه. ويمكنك مع أليكسا الجديد قول عبارة مثل، “أليكسا، أنا أشعر بالبرد”، ويجب على المساعد رفع درجة حرارة منظم الحرارة المتصل.

ويتفاعل النموذج الجديد مع واجهات برمجة التطبيقات لتوفير الإمكانات الجديدة للمنزل الذكي، وتقدم أليكسا تجارب فريدة بناءً على التفضيلات التي شاركها المستخدم والخدمات التي تفاعل معها والمعلومات المتعلقة بالبيئة داخل منزله وما حوله.

وجلبت أمازون عددًا كبيرًا من واجهات برمجة التطبيقات للمنزل الذكي إلى النموذج اللغوي الكبير، حيث تمنح هذه البيانات، إلى جانب معرفة أليكسا بالأجهزة الموجودة في منزلك والغرفة التي يوجد فيها بناءً على مكبر الصوت Echo الذي تتحدث إليه، المساعد الصوتي السياق اللازم لإدارة منزلك الذكي بشكل استباقي وسلس.

ويتجاوز هذا الفهم السياقي معرفة الأجهزة المتصلة الأخرى التي قد ترغب في التحكم فيها لأشياء، مثل استنتاج متى تغير شيء ما في منزلك، وإذا أضفت جهازًا جديدًا إلى منزلك، فإن بإمكانك القول “أليكسا، شغل الضوء الجديد”، بحيث يعرف أليكسا ما هو الضوء الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك قدرة جديدة أخرى وهي الاستجابة للطلبات المتعددة في وقت واحد، حيث يمكنك قول “أليكسا، شغل رشاشات الماء وافتح باب المرآب وأطفئ الأضواء الخارجية”.

وتمتد هذه الإمكانية إلى إنشاء الإجراءات الروتينية عن طريق الصوت فقط، دون أي برمجة يدوية في تطبيق أليكسا، حيث يمكنك قول “أليكسا، شغل الضوء كل صباح في الساعة 8 صباحًا مع تشغيل موسيقى الإيقاظ لطفلي في غرفة نومه وتشغيل ماكينة صنع القهوة”، وقد يبدو ذلك معقدًا وغامضًا، ومع ذلك سيظهر في تطبيقك كإجراء روتيني.

ويمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا تعديل لهجته واستجابته للتعبير عن أشياء، مثل التأكيد والإثارة والضحك والمفاجأة، والتكيف مع التوقف والتردد الطبيعي للشخص من أجل تقديم محادثة إنسيابية.

كما قدمت الشركة ميزة أليكسا الجديدة المسماة تتبع العين الهادفة إلى دعم المستخدمين ذوي الهمم، وتمثل هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها أليكسا تقنية الاتصال المعتمدة على العين.

وتسمح هذه الميزة لذوي الهمم باستخدام نظرتهم لتنفيذ مجموعة من الإجراءات المعدة سابقًا عبر الجهاز اللوحي Fire Max 11، حيث يستخدم الجهاز اللوحي الكاميرا لتتبع المكان الذي ينظر إليه المستخدم.

وتكتشف ميزة تتبع العين وجود المستخدم وتتبع ما ينظر إليه في الوقت الفعلي، ويمكن للمستخدمين إلقاء نظرة سريعة على جهاز Fire Max 11 اللوحي لتنفيذ إجراءات أليكسا المحددة سابقًا، مثل التحكم في المنزل الذكي وإجراء المكالمات.

وتتوفر ميزة تتبع العين في وقت لاحق من هذا العام عبر على الجهاز اللوحي Fire Max 11 دون أي تكلفة إضافية.

وأضافت أمازون أيضًا ميزة جديدة لترجمة المكالمات التي تنسخ مكالمات أليكسا الصوتية عبر أجهزة Echo Show وتعرض التسميات التوضيحية عبر الشاشة.

وتستطيع الميزة ترجمة التسميات التوضيحية إلى أكثر من 10 لغات، ومنها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، ومن المفترض إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام عبر أجهزة Echo Show وتطبيق أليكسا لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

كما أعلنت أمازون Alexa Emergency Assist، وهي خدمة اشتراك جديدة تتيح للمستخدم الاتصال بخدمات الطوارئ من خلال أجهزة Echo. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة الاستجابة العاجلة الجديدة من خلال عبارة “أليكسا، اتصل لطلب المساعدة”.

وتخزن الميزة معلومات الاتصال في حالات الطوارئ، التي تتضمن أشياء، مثل معلومات الدواء والحساسية. ويرى المستجيبون الأوائل أيضًا الجهاز المستخدم لإجراء المكالمة، مما يسهل تحديد موقع المكالمة عند وصولهم إلى المنزل. وتتاح الميزة قريبًا في الولايات المتحدة مقابل 6 دولارات شهريًا أو 59 دولارًا لمدة عام كامل.