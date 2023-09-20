تُعد أجهزة (آيباد) iPad من آبل من أفضل الأجهزة اللوحية المتاحة في الأسواق في الوقت الحالي، وهي أجهزة مناسبة للطلاب والمهنيين والمصممين، فهي مناسبة لحالات الاستخدام المتعددة.

تتضمن تشكيلة أجهزة آيباد، طرز iPad Mini و iPad Air و iPad Pro و iPad الأساسية، وتتمتع جميعها بمواصفات ممتازة، وأداء قوي، وعمر بطارية طويل يصل إلى 10 ساعات، وشاشات واضحة ونقية، وإمكانية الوصول إلى آلاف التطبيقات من متجر التطبيقات.

ولأن آبل تستمر في تحديث نظام iPadOS وتحسينه، يستمر جهاز iPad في اكتساب مزايا جديدة قيمة، وفي الإصدار الأحدث من نظام التشغيل iPadOS 17 الذي طرحته آبل يوم الاثنين الماضي، سيتمتع جميع مستخدمي أجهزة آيباد المتوافقة بمجموعة جديدة من المزايا الممتازة، وأبرزها: الويدجات التفاعلية، ودعم أفضل لملفات PDF، وغيرها.

فإذا كنت تفكر في شراء جهاز آيباد جديد، فسنذكر فيما يلي أفضل أجهزة آيباد في عام 2023، وكيف تختار الطراز الأنسب لك بحسب ميزانيتك واحتياجاتك الخاصة:

1- جهاز iPad Pro (الجيل السادس):

يُعد الجيل السادس من iPad Pro الذي صدر في عام 2022 هو جهاز آيباد الأكثر قوة والأغلى من بين جميع طرز آيباد الأخرى.

لم يتغير التصميم كثيرًا من الخارج مقارنةً بالجيل السابق، ولكن التغيرات الأساسية كانت في المعالج، إذ يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع Apple M2، وهو المعالج نفسه الذي تستخدمه آبل في جهازي MacBook Pro و MacBook Air الجديدين مقاس 13 بوصة.

يدعم جهاز iPad Pro الجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil)، ويتضمن شاشة من نوع (Liquid Retina XDR) بقياس 11 بوصة أو 12.9 بوصات، ويتوفر بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يُباع جهاز iPad Pro (الجيل السادس) بسعر 6149 ريالًا سعوديًا للطراز ذي مقاس 12.9 بوصات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر باللون الفضي أو الرمادي.

2- جهاز iPad (الجيل العاشر):

يضم جهاز iPad (الجيل العاشر) شاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس 10.9 بوصات، وقد حدّثت آبل هذا الجهاز بمعالج من نوع A14 Bionic، مع إضافة منفذ USB-C، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإضافة كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

يتوفر هذا الجهاز بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت. ويدعم لوحة المفاتيح (Magic Keyboard Folio)، لكنه لا يدعم الجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil)، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يُباع جهاز iPad (الجيل العاشر) بسعر 2666 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان هي: الوردي والأزرق والأصفر والفضي.

3- جهاز iPad Air (الجيل الخامس):

يحتفظ الجيل الخامس من جهاز iPad Air بالتصميم نفسه الخاص بالطراز السابق، لكنه يتميز بأنه يعمل بمعالج من نوع M1 من آبل، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس 10.9 بوصات، ويتميز بأنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 461 جرام فقط، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 64 أو 256 جيجابايت.

يدعم iPad Air لوحة المفاتيح Magic Keyboard والجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil)، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يُباع جهاز iPad Air (الجيل الخامس) بسعر 3199 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الرمادي، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأزرق.

4- جهاز iPad Mini (الجيل السادس):

إذا كنت تريد طرازًا أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل، فإن طراز iPad Mini يناسبك. وقد حدّثت آبل الجيل السادس من جهاز آيباد ميني بتصميم جديد مع حافات مسطحة، مع إضافة منفذ USB-C للشحن، ودعم الجيل الثاني من (القلم الإلكتروني من آبل) Apple Pencil.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع A15 Bionic، وقد زاد حجم الشاشة من 7.9 بوصات إلى 8.3 بوصات مقارنةً بالجيل السابق، مع إزالة زر الصفحة الرئيسية وإضافة Touch ID، وهناك أيضًا مكان في الجهة اليُمنى من الجهاز اللوحي مخصص لشحن قلم Apple Pencil.

يتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 64 أو 256 جيجابايت، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يُباع جهاز iPad Mini (الجيل السادس) بسعر 3628 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأبيض، والوردي، والبنفسجي.

ما هو طراز آيباد المناسب لك؟

سيعتمد الاختيار بين طرز آيباد المختلفة على المهام التي تود القيام بها باستخدام هذا الجهاز، فإذا كانت مهامك الأساسية هي مشاهدة مقاطع الفيديو الترفيهية أو التعليمية وقراءة الأخبار والمقالات، فسيكون جهاز iPad (الجيل العاشر) هو المناسب لك.

أما إذا كنت تقوم ببعض المهام الخاصة بالكتابة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستمرار، وتصفح المقالات عبر الويب، فإن جهاز iPad Air سيكون الأنسب لك.

أما بالنسبة إلى جهاز iPad Pro، فهو مناسب للمستخدمين الذين يخططون لاستخدام جهاز آيباد للعديد من المهام، كالتصميم والتحرير، ويرغبون في توصيل العديد من الملحقات كالشاشات أو الأجهزة الطرفية الأخرى، ويبحثون عن بديل للحاسوب المحمول. أما جهاز آيباد ميني فهو مناسب للطلبة لحجمه الصغير وسهولة حمله ووضعه في الحقيبة.