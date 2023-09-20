تقرير: آبل خططت لإطلاق ميزة تداول الأسهم عبر هواتف آيفون

أفاد موقع CNBC المتخصص في أخبار المال والأعمال بأن شركة آبل عملت على ميزة تتيح للمستخدمين بيع الأسهم وشراءها عبر هواتف آيفون بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي.

وعزمت الشركة على إطلاق تلك الميزة خلال العام الماضي، إلا أن اضطرت إلى تأجيلها بسبب الأزمة المالية وتراجع الاقتصاد العالمي وعدم استقرار أسواق المال وارتفاع الفائدة.

وخشيت آبل أن يؤدي إطلاق تلك الميزة إلى رد فعل عكسي من عملائها إذا خسروا أموالهم في عمليات التداول عبر ميزة تابعة للشركة.

وطورت آبل ميزة التداول عبر آيفون مدفوعة بالإقبال الكبير على تطبيقات التداول مثل تطبيق “روبين هود” في أثناء تفشي وباء فيروس كورونا عام 2020.

وغيرت شركة آبل وبنك جولدمان ساكس الخطط التي انتهت إلى إطلاق منتج آخر بديل، وهو حسابات التوفير لعملاء آبل، من أجل الاستفادة من الفائدة المرتفعة.

وقالت الشركة الشهر الماضي إن إجمالي ودائع العملاء في حسابات التوفير التي أتاحتها بالتعاون مع جولدمان ساكس تجاوز 10 مليارات دولار خلال الأشهر الأولى من إطلاقها.

وتعاونت آبل مع بنك جولدمان ساكس في العديد من المنتجات المتاحة للعملاء في الوقت الحالي، ومنها بطاقة آبل الائتمانية، وبرنامج التقسيط قصير الأجل “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” الذي يتيح للعملاء تقسيط المشتريات على أربع دفعات لمدة 6 أسابيع بدون فوائد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة إكس – تويتر سابقًا – المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تعمل على طريقة تتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم والعملات الرقمية بشراكة مع منصة eToro.