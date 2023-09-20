آبل تقيد الشحن الكامل للبطارية في هواتف آيفون 15 .. عاجل

أطلقت آبل هواتف آيفون 15 الجديدة بخاصية جديدة تحد من شحن البطارية بعد وصول نسبة الشحن إلى 80%.

وتختلف تلك الخاصية عن ميزة “شحن البطارية المُحسّن” الموجودة بالفعل في هواتف آيفون، وهي تعمل بذكاء على تأخير الشحن بعد وصول نسبة الشحن إلى 80%، ثم استئناف الشحن مجددًا لاحقًا استنادًا إلى نظام الشحن اليومي الخاص بالمستخدم.

وأما عند تفعيل خيار “حد 80%” الجديد، فلن تتجاوز نسبة شحن البطارية حاجز 80%، ولن يجري شحن هاتف آيفون بعد الوصول إلى تلك النقطة.

ويوجد ذلك الخيار الجديد في كافة هواتف آيفون 15 الجديدة، سواء الإصدارات الأساسية أو إصدارات برو.

ولا يُعرف إن كانت هناك إمكانية لإتاحة ذلك الخيار في الإصدارات الأقدم من هواتف آيفون عبر تحديثات قادمة للنظام.

وعند الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “البطارية”، ثم اختيار “صحة البطارية والشحن”، ثم اختيار”تحسين الشحن”، سيجد مالكو هواتف آيفون 15 أنفسهم أمام ثلاثة خيارات مختلفة، وهي: “الشحن المحسن للبطارية”، أو “حد 80%”، أو “لاشيء”.

وتهدف آبل من خلال خياري “الشحن المحسن للبطارية” و “حد 80%” إلى إطالة العمر الافتراضي للبطارية في هواتف آيفون عبر تقليل عدد المرات التي تُشحن فيها البطارية كاملةً.

وبشكل عام، لا يُنصح بشحن بطاريات الليثيوم في الهواتف الذكية بشكل كامل حتى 100%، تجنبًا للشحن الزائد الذي يؤثر سلبًا في العمر الافتراضي لتلك البطاريات.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 15 جميعها لها عمر البطارية نفسه في هواتف آيفون 14 السابقة، وفقًا لما ذكرته آبل.