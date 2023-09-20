آبل تتيح معرفة عدد دورات شحن البطارية في هواتف آيفون 15

أتاحت آبل لأول مرة إمكانية معرفة عدد دورات شحن البطارية مباشرةً في هواتف آيفون 15 الجديدة.

ويمكن معرفة عدد دورات شحن البطارية في هواتف آيفون 15 المختلفة بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على ” عام General”، ثم اختيار “عن الجهاز About”، حيث تتيح آبل في الجزء الخاص بالبطارية معلومات مثل تاريخ الصنع، وأول استخدام للهاتف، بالإضافة إلى عدد دورات الشحن.

وكانت آبل قد أتاحت منذ سنوات إمكانية فحص حالة بطارية هواتف آيفون بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “البطارية”، ثم اختيار “صحة البطارية والشحن”، حيث تتوفر معلومات بشأن سعة البطارية وأقصى أداء لها، وما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الصيانة أم لا.

وتعد إمكانية الاطلاع على العدد المحدد لدورات شحن البطارية في هواتف آيفون مقياسًا إضافيًا قيّمًا لتحديد حالتها.

وتُحتسب دورة شحن البطارية عند استهلاك 100% من سعتها، ثم إعادة شحنها مجددًا.

وتقول آبل إن بطارية آيفون صُممت بحيث “تحتفظ بنسبة من سعتها الأصلية تصل إلى 80% بعد 500 دورة شحن كاملة في حالات التشغيل العادية”.

وتتيح آبل ميزة أخرى حصرية في هواتف آيفون 15 حتى الآن، وهي تقييد شحن البطارية كاملةً بعد وصول نسبة الشحن إلى 80% حفاظًا على العمر الافتراضي للبطارية وحمايتها من الشحن الزائد.

وتشير تقارير إلى أن إضافات آبل الجديدة الخاصة بالبطارية تأتي بعد شكاوى بعض مستخدمي هواتف آيفون 14 من تراجع حالة البطارية بشكل يفوق المعدلات الطبيعية.