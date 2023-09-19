ون بلس تبدأ اختبار تحديث OxygenOS 14 في أجهزتها

بدأت شركة ون بلس الصينية اختبار نظام أندرويد 14 في بعض أجهزتها من خلال تحديث OxygenOS 14 التجريبي.

وكانت ون بلس قد أطلقت النسخة التجريبية الأولى من تحديث OxygenOS 14 لهاتف “ون بلس 11” قبل عدة أيام.

وأعلنت الشركة عزمها توفير التحديث التجريبي للمزيد من أجهزتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما كشفت تفصيلًا عن الأجهزة التي سيتاح لها التحديث بالإضافة إلى الخطة الزمنية لذلك.

وسيحصل الجهاز اللوحي “ون بلس باد” بالإضافة إلى هواتف Nord 3 5G و 11R و 10 برو و 10T على تحديث OxygenOS 14 التجريبي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت الشركة أن باقي إصدارات سلسلة ون بلس 10 بالإضافة إلى سلسلة ون بلس 9 وسلسلة نورد CE 2 و CE 3 سيصلها التحديث التجريبي لاحقًا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،

ولم تحدد الشركة الصينية بعدُ التواريخ المحددة لإصدار النسخ التجريبية، كما أشارت الشركة إلى أن الجدول الزمني قد يتعرض للتغيير اعتمادًا على الدولة وشركة الاتصالات.

ويقدم تحديث OxygenOS 14 تصميمًا جديدًا يتضمن الخلفيات والألوان ونغمات الرنين، كما يقدم أيضًا إدارة محسنة للأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، وتحسينات على استقرار النظام، وسرعة تشغيل التطبيقات، وسلاسة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى المزايا الرئيسية التي يقدمها نظام التشغيل أندرويد 14 الذي يمثل نواة ذلك التحديث.

واستنادًا إلى الجدول الزمني الذي أعلنته ون بلس، فمن المنتظر أن يبدأ طرح الإصدار النهائي من التحديث بحلول نهاية العام الجاري.