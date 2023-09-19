وزارة الصناعة الصينية تعمل على وضع معايير للميتافيرس

قالت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات في الصين يوم الاثنين إنها ستشكل مجموعة عمل لوضع معايير لقطاع الميتافيرس حيث تسعى بكين إلى أن تكون رائدة عالمية في وضع معايير للتقنية الناشئة.

وأصدرت الوزارة يوم الاثنين مُسوَّدة مقترح لتشكيل مجموعة عمل للعوالم الافتراضية المشتركة (أو الميتافيرس) التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وذكر الاقتراح أن الميتافيرس هو أحد قطاعات التقنية التسعة الناشئة التي يجب على الصين أن تسعى جاهدة لوضع معايير لها.

وأصبحت العوالم الافتراضية المشتركة واحدةً من أهم اتجاهات التقنية منذ عام 2021، ولكن لا يوجد حتى الآن إجماع بشأن ما يمكن وضعه في عِداد الميتافيرس من العوالم في الواقع الافتراضي، وهي مشكلة أبرزتها وزارة الصناعة والتقنية في الاقتراح.

وقالت الوزارة: «تواجه (صناعة الميتافيرس) العديد من التحديات، ومن الضروري تعزيز التنمية الصحية والمنظمة لصناعة الميتافيرس من خلال التقييس والتوجيه».

وأضافت أن صناعة العوالم الافتراضية المشتركة تعاني من عدم وجود تعريفات واضحة، مما سمح لبعض الرأسماليين والشركات بإثارة المضاربة في السوق.

كما وصفت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات العوالم الافتراضية المشتركة بأنها «ابتكار متكامل يجمع بين مختلف التقنيات المتطورة».

وقالت إن التحول سيحفز العديد من نماذج الأعمال المبتكرة وفرص الأعمال الجديدة ونمو الاقتصاد الرقمي.

ومع ذلك، فقد سجل قطاع الميتافيرس لشركة ميتا، التي كانت من أبرز الشركات الداعية إلى التقنية الناشئة، عائدات بلغت 276 مليون دولار من بيع خدمات ومنتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت الخسائر نحو 3.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه.