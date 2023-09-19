هونر تطرح هاتفها القابل للطي للخارج V Purse

طرحت شركة هونر هاتفها القابل للطي للخارج V Purse للبيع الأولي المحدود في الصين، وذلك بعد أن كشفت الشركة عنه في وقت سابق من هذا الشهر خلال معرض IFA في برلين بصفته نموذجًا أوليًا، دون الإشارة إلى اتاحته للمستهلكين.

وتصف الشركة الهاتف بأنه جهاز إلكتروني يعمل أيضًا كإكسسوار للأزياء بحيث يوفر فرصًا غير محدودة للتعبير عن الذات، مع تحذير بأنه ليس محفظة وظيفية، ولا يمكنك تخزين عناصر بداخله.

ومقارنةً بهاتف Galaxy S23 Ultra الذي يأتي بأبعاد 163.4×78.1×8.9 ملم، يأتي هاتف هونر بأبعاد 156.5×74.7×8.6 ملم في حالة الطي، ويزن 214 جرامًا.

ويتميز الهاتف بشاشة واحدة قابلة للطي للخارج تلتف حول الجزء الخارجي من الجهاز من نوع OLED بقياس 7.71 بوصة وبدقة تبلغ 2348×2016 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10.5:9.

وعند طي الهاتف، يصبح لديك شاشة بقياس 6.45 بوصة وبدقة تبلغ 2348×1088 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.4:9. وتتميز الشاشة بذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM العالي التردد الذي يبلغ 2160 هرتز ومعدل التحديث بمقدار 90 هرتز.

ويشغل معالج Snapdragon 778G الهاتف مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 13.

وصممت هونر الكاميرات بشكل يشابه كاميرات الهاتف التقليدي، حيث توجد عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل في الخلف بحيث تتماشى مع النصف الخلفي من الشاشة عند طيها.

وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية وإجراء المكالمات المرئية. ويتميز الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 35 واط عبر منفذ USB-C 2.0.

وتعتبر الميزة الرئيسية للهاتف هي إمكانية تزويده بسلسلة وحمله مثل المحفظة. وبالنظر إلى أن الشاشة تلتف حول الجهاز، فهي تتيح للمالك تخصيص مظهرها باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط الشاشة العاملة دائمًا لتتناسب مع ملابسه.

وعملت شركة هونر مع العديد من الفنانين لتصميم أنماط الشاشة العاملة دائمًا، مما يعني أن الجهاز قادر على تقليد مظهر حقيبة اليد. وتشير الشركة إلى أن المفصلة متينة وتتحمل 400 ألف عملية فتح وإغلاق.

ومن المفترض وصول الوحدات الأولى في 26 سبتمبر، أي بعد أسبوع من الآن، حيث يبلغ سعر نسخة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية 820 دولارًا، في حين تباع نسخة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية مقابل 900 دولارٍ.