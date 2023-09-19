هواوي تستعد لإطلاق هواتف 5G المتوسطة الفئة

قد تطلق شركة هواوي الصينية في شهر أكتوبر المقبل هاتفًا من الفئة المتوسطة يدعم شبكات الجيل الخامس، حسبما ذكر منفذ الأخبار الصيني IT Times المملوك لفرع شنغهاي من شركة تشاينا تيليكوم المملوكة للدولة.

وقد تمثل هذه الخطوة علامة أخرى على تغلب هواوي على العقوبات الأمريكية، حيث كانت الشركة الصينية في السابق تتنافس مع آبل وسامسونج لتكون أكبر صانع للهواتف في العالم حتى بدأت القيود الأمريكية في عام 2019 بالحد من وصولها إلى أدوات تصنيع الرقائق اللازمة لإنتاج نماذجها المتطورة.

وأصبحت الشركة قادرة على إطلاق دفعات محدودة من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس باستخدام الرقائق المخزنة.

وأضاف التقرير أن الشركة قد تطلق في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر تقريبًا نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس من هاتف الفئة المتوسطة Huawei Nova، حسبما ذكر تقرير IT Times نقلًا عن مصادر سلسلة التوريد الصناعية.

وأطلقت هواوي في نهاية شهر أغسطس هاتفها الجديد Huawei Mate 60 Pro دون تقديم معلومات عن الشريحة بداخله. وأشارت شركات الأبحاث إلى أنها وجدت معالجًا محلي الصنع بدقة 7 نانومتر قادرًا على دعم شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي يمثل إنجازًا كبيرًا لجهود الصين في بناء نظامها المحلي للرقائق.

ويقتصر دعم هاتف الفئة المتوسطة Huawei Nova على شبكات الجيل الرابع، ويباع محليًا بسعر 330 دولارًا، في حين يباع جهاز Huawei Mate 60 Pro الصادر حتى الآن بأعداد محدودة بسعر 690 دولارًا.

وأثارت الشريحة التي صنعتها شركة تصنيع أشباه الموصلات الصينية SMIC القلق في الولايات المتحدة، وولدت تساؤلات حول كيفية حدوث ذلك دون أن تتمكن الشركة من الوصول إلى التقنيات الحيوية.

ويوجد أيضًا تدقيق حول العملية المستخدمة لتصنيع هذه الرقائق الجديدة وما إذا كانت تتسم بالكفاءة المطلوبة لعودة هواوي إلى الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى هواوي، فإن SMIC مدرجة في القائمة السوداء الأمريكية المسماة قائمة الكيانات، حيث إن الشركات المدرجة في هذه القائمة ممنوعة من شراء التكنولوجيا الأمريكية. وتعتبر تكنولوجيا SMIC متأخرة بأجيال مقارنة بشركات، مثل TSMC.

ويُنظر إلى دقة 7 نانومتر على أنها متقدمة للغاية، ولكنها ليست أحدث التقنيات.

وكافحت SMIC لسنوات من أجل تصنيع شرائح بدقة 7 نانومتر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افتقارها للأجهزة اللازمة التي تصنعها شركة ASML، حيث منعت الحكومة الهولندية ASML من إرسال هذه الآلات إلى الصين. ومع ذلك، يبدو أن SMIC صنعت الشريحة دون الوصول إلى هذه التقنيات.