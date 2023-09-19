تدعم جميع طرز هواتف آيفون 15 هذا العام خاصية (Dynamic Island) – التي كانت مقتصرة العام الماضي على هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس فقط العام الماضي، بالإضافة إلى وجود منفذ USB-C لأول مرة في هواتف آيفون، ومجموعة من الترقيات الأخرى التي ستُحسّن تجربة استخدام هواتف آيفون بشكل كبير. وكما هو الحال في عام 2022، يوجد طراز Plus في سلسلة هواتف آيفون 15 وهو iPhone 15 Plus، وهو أقرب منافس لجهاز Pixel 7 Pro الرائد من جوجل.

فكلاهما يُباعان بالسعر نفسه، ولهما مقاس الشاشة ذاته، ويتوفران بخيارات متشابهة من ذاكرة التخزين الداخلية. ومع ذلك هناك الكثير من الاختلافات بينهما، وأبرزها: نظام التشغيل، والتصميم، والمعالج، ونظام الكاميرات، وغيرها العديد من الاختلافات الرئيسية.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Plus و Pixel 7 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 Plus بتصميم من الزجاج الذي حسّنت آبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة. ويتوفر هذا الهاتف بخمسة ألوان، هي: الوردي والأصفر الفاتح والأخضر الفاتح والأزرق الفاتح والأسود.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يأتي بتصميم أنيق وبسيط يتضمن في الجهة الخلفية شريط بارز يحيط بالكاميرا، ويأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel). ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 Plus شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1290 × 2796 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز بسطوع أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision).

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة. بالإضافة إلى دعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 Plus بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السداسي النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يختلف الهاتفان تمامًا فيما يتعلق بنظام التشغيل، إذ يعمل هاتف iPhone 15 Plus بنظام iOS 17 الأحدث من آبل، ويعمل Pixel 7 Pro بنظام أندرويد 13، ولكنه هواتف جوجل هي أول هواتف تحصل على الإصدرات الجديدة من نظام أندرويد.



iOS وأندرويد نظامان مختلفان تمامًا، ولكل منهما مزاياه وعيوبه الخاصة، وهناك بعض الجوانب التي يتفوق بها كل نظام على الآخر، على سبيل المثال: يتميز نظام أندرويد من حيث قابلية التخصيص كونه نظام مفتوح المصدر، بينما يتمتع iOS بخصوصية وأمان أفضل قليلًا.

وفيما يتعلق بدعم البرامج، سيحصل هاتف iPhone 15 Plus على فترة دعم طويلة، ويمكنك توقع ست إلى سبع سنوات من التحديثات. من ناحية أخرى، سيحصل هاتف Pixel 7 Pro على تحديثات لنظام أندرويد حتى أكتوبر 2025 وتحديثات الأمان حتى أكتوبر 2027.

وبالنسبة إلى خيارات التخزين، فسيتوفر هاتف iPhone 15 Plus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما Pixel 7 Pro فهو متوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

وكلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف iPhone 15 Plus فلم تكشف آبل عن سعة بطاريته، ولكنها أشارت إلى أنه قادر على الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو. وبالنسبة إلى سرعة الشحن، فإن نسبة الشحن تصل إلى 50% خلال نصف ساعة عند الشحن السلكي، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 Plus كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

هاتف iPhone 15 plus متاح للحجز الآن بسعر يبدأ من 899 دولارًا وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري في بعض البلدان، وسيتوفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر.

أما هاتف Pixel 7 Pro فيبدأ سعره من 899 دولارًا أمريكيًا لكن في هذه الفترة ستجد خصومات لفترة محدودة في متجر جوجل الرسمي ويبدأ سعر هذا الهاتف في فترة الخصومات من 649 دولارًا أمريكيًا.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Plus و Pixel 7 Pro: