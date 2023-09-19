يعد iPhone 15 Pro واحد من أحدث الهواتف من آبل ويأتي مع مجموعة من التحسينات الرائعة مقارنة بالطراز السابق. ومن ناحية أخرى، يُعد Galaxy Z Flip5 أحدث هاتف قابل للطي من سلسلة Flip من سامسونج ويتميز بتصميمه العصري، ويتمتع بمزايا وتحسينات كبيرة مقارنةً بالطراز السابق.

كل من iPhone 15 Pro و Galaxy Z Flip5 يختلفان تمامًا في المواصفات لكنهما متوفران بأسعار متقاربة جدًا، مما يجعلك تحتار قليلًا قبل أن تختار واحد منهما خاصةً إذا كنت تعتمد في اختيارك على السعر فقط.

لكن بمجرد تعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلاهما، سيكون الاختيار بينهما أسهل بكثير، لذا، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 و iPhone 15 Pro لمساعدتك في اختيار الأنسب لك:

التصميم:

يختلف تصميم كل من Galaxy Z Flip5 و iPhone 15 Pro بشكل كبير، إذ إن Z Flip5 هو هاتف قابل للطي رأسيًا، أما iPhone 15 Pro فهو يأتي بالتصميم التقليدي للهواتف الذكية.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip5 مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2). وبالنسبة للتصميم بشكل عام، فقد شهد تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بحجم الشاشة الخارجية مقارنةً بالطراز السابق، فقد أصبحت أكبر حجمًا، وأصبحت تغطي النصف القابل للطي كاملًا، باستثناء الجزء العلوي الذي يضم العدسات الخلفية المرتبة أفقيًا. وهناك أيضًا مفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

يتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، وهو مقاوم للماء فقط بحسب معيار IPX8.

أما هاتف iPhone 15 Pro فهو يأتي بتصميم أنيق من التيتانيوم، ويجمع هذا المعدن بين القوة والوزن الخفيف، وهذا ما يجعل سلسلة هواتف Pro هذه الأخف وزنًا على الإطلاق مقارنةً بجميع طرز برو السابقة. ويتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

وبالنسبة للألوان، سيتوفر هاتف iPhone 15 Pro بأربعة ألوان من تدرجات التيتانيوم، وهي: التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأبيض.

الشاشة:

يضم iPhone 15 Pro شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويصل سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة.

تدعم شاشة iPhone 15 Pro معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي مزودة بمزية (Always-On display) وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 فهو يضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم مزية (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج، ويعدّ هذا المعالج الأسرع والأكثر كفاءة من كوالكوم حتى الآن، حيث يوفر أداءً رائعًا وعمر بطارية ممتاز.

أما هاتف آيفون 15 برو فهو يعمل بمعالج (A17 Pro) الجديد كليًا من آبل، وهو أول معالج مصنوع بتقنية 3 نانومتر. وقد أشارت آبل إلى أن وحدة المعالجة المركزية في معالج A17 Pro تقدم أداءً أسرع بنسبة 10% مقارنةً بمعالج A16 Bionic، ووحدة معالجة الرسومات أكثر قوة بنسبة 20%.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف iPhone 15 Pro فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

البطارية والشحن:

مع أن آبل لم تكشف رسميًا عن سعة بطارية آيفون 15 برو فقد أشارت إلى أن هذا الهاتف يمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 23 ساعة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن، فإن نسبة الشحن تصل إلى 50% في غضون نصف ساعة إذا استخدمتَ محول طاقة بقدرة 20 واطًا، كما يدعم هذا الهاتف أيضًا شحن MagSafe اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، وشحن Qi اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيضم بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف آيفون 15 برو فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل ثلاث مرات. وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، أما بالنسبة إلى هاتف آيفون 15 برو، فقد فتحت آبل باب الحجز الأولي للهواتف آيفون 15 يوم الجمعة الماضي، وستتوّفر في الأسواق ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من سبتمبر الجاري. وفي الإمارات العربية المتحدة، تتيح آبل حجز هاتف iPhone 15 Pro بسعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

مع أن Galaxy Z Flip5 هو هاتف قابل للطي يأتي بتصميم مميز ومواصفات ممتازة، إلا أن هاتف iPhone 15 Pro. يتفوق عليه في العديد من الجوانب، فهو يحتوي على نظام كاميرا أفضل وهيكل أقوى وشاشة أكثر إشراقًا وعمر بطارية أطول وهذه العوامل هي كل ما يهتم به مستخدم الهاتف الذكي.

أما إذا كنت من محبي نظام أندرويد وترغب أيضًا بتجربة الهواتف القابلة للطي، فاختر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip5 و iPhone 15 Pro: