بدأت شركة آبل اليوم بإطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 لجميع هواتف آيفون المؤهلة، وهو التحديث الرئيسي لهواتف آيفون هذا العام، وسواء كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 16 أو تختبر الإصدار التجريبي من نظام iOS 17، فقد حان الوقت لتثبيت الإصدار النهائي والاستمتاع بكافة المزايا الجديدة.

يضم نظام iOS 17 مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة، منها: مزايا جديدة في تطبيق الرسائل، ومزية ملصقات جهات الاتصال، وإمكانية ترك رسائل مرئية في تطبيق FaceTime، وتطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، ومزية (StandBy) للشاشة، وإمكانية مشاركة AirTag مع خمسة أشخاص، وغيرها.

يختلف حجم نظام iOS 17 قليلًا عبر طرز آيفون المختلفة، ولكن حجم التحديث يبلغ حوالي 3.1 جيجابايت إذا كنت تقوم بالترقية من إصدار iOS 16.6.1 إلى iOS 17. وإذا كنت تقوم بالترقية من إصدار iOS أقدم، فسيكون حجم نظام iOS 17 أكبر ويستغرق المزيد من الوقت للتحميل.

إليك كيفية تثبيت نظام iOS 17 الجديد في هاتف آيفون:

قبل البدء بتثبيت النظام الجديد في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع. واحرص أيضًا على توصيل الهاتف بالشاحن وبالإنترنت عبر شبكة الواي فاي.

بشكل افتراضي؛ يجب أن يقوم هاتف آيفون بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المحفوظة فيه تلقائيًا في كل مرة تصله فيها بالشاحن وشبكة الواي فاي ليلًا، ولكن هذا يحدث في حالة تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي.

وإذا لم تكن هذه الميزة مفعلة، فيمكنك حفظ نسخة احتياطية يدويًا من خلال الخطوات التالية:

تأكد من وجود مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية.

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

بعد التأكد من حفظ نسخة احتياطية من بياناتك يمكنك تحديث هاتف آيفون إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS عبر اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وصول الإصدار الجديد لهاتفك؛ سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

وافق على شروط الخدمة؛ وسيتم تثبيت نظام iOS 17 في هاتف آيفون، واعتمادًا على إصدار iOS الذي تستخدمه في هاتفك حاليًا، وسرعة الإنترنت لديك، يمكن أن يختلف وقت تنزيل النظام الجديد.

بمجرد اكتمال التثبيت، سيُرحب بك من خلال اقتراحات لتهيئة هاتفك للاستفادة من المزايا الجديدة

قائمة هواتف آيفون المؤهلة للحصول على نظام iOS 17:

الخبر الأهم هذا العام أن سلسلة آيفون 8، وآيفون X لم تعد مؤهلة للحصول على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل iOS 17، إذ تتضمن الهواتف المؤهلة ما يلي: