علي بابا لأردوغان: نخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا

أبلغت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية مجموعة علي بابا القابضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا.

وأدلى (مايكل إيفانز)، رئيس شركة علي بابا، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع أردوغان، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوحدة التركية للشركة. ولم يحدد متى سيتم الاستثمار.

وقال (إيفانز) أيضًا إن علي بابا استثمرت 1.4 مليار دولار في تركيا من خلال وحدتها (ترنديول) Trendyol، التي تُعد واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، حسبما جاء في البيان.

ويزور أردوغان الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت (ترنديول)، التي التقى رئيسها (شاليان شتين)، أيضًا مع أردوغان، إن (إيفانز) شارك تفاصيل بشأن الاستثمارات الجديدة، مثل: مركز للبيانات، ومركز للخدمات اللوجستية في أنقرة، ومركز لعمليات التصدير في مطار إسطنبول.

وفي خبر آخر يتعلق بالاستثمار في تركيا، قالت مديرية الاتصالات التركية يوم الاثنين إن أردوغان طلب من المدير التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا (إيلون ماسك) بناء مصنع للشركة في تركيا.

ونقلت عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تسلا وأن تركيا كانت من بين أهم المرشحين لمصنعها التالي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أردوغان وماسك كانا يتحدثان خلال اجتماع في البيت التركي، وهي ناطحة سحاب بالقرب من الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ماسك في شهر أيار/ مايو الماضي إنه من المحتمل أن تختار تسلا موقعًا لمصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.