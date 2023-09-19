جوجل تدمج روبوت Bard في خدماتها المختلفة .. عاجل

أعلنت جوجل رسميًا إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص “بارد Bard” في خدماتها المختلفة التي تتيحها للمستخدمين.

ويمكن الآن لروبوت Bard الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين في خدمة البريد الإلكتروني جيميل، وخدمة التخزين السحابي درايف، وخدمة المستندات، وغيرها، من أجل استخلاص الإجابات التي يبحث عنها المستخدم.

ومع هذا الإدماج، يمكن لروبوت Bard أداء مهام مختلفة، مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني، أو تمييز النقاط الأساسية في مستند مخزن في درايف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المهام الأخرى.

ومن المفترض أن يوفر روبوت “بارد Bard” على المستخدمين عناء التدقيق في عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات للعثور على معلومات محددة.

ويمكن أيضًا الاعتماد على روبوت جوجل لعرض تلك المعلومات بطرق أخرى، مثل وضعها في مخطط أو إنشاء ملخص نقطي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة فقط حاليًا باللغة الإنجليزية، ومن المتوقع دعم لغات أخرى خلال وقتٍ قريب.

ويثير وصول “بارد” إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الكثير من المخاوف بشأن الخصوصية والأمان. ومع ذلك، فقد قالت جوجل إنها لن تستخدم تلك المعلومات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما لن تكون مرئية لأي من المراجعين البشريين، وسيكون لدى المستخدمين حرية تفعيل أو تعطيل ذلك التكامل مع الروبوت.

وقالت جوجل إن هذه هي المرة الأولى التي يتكامل فيها نموذج ذكاء اصطناعي لغوي مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأضافت الشركة إن هذا التكامل سيشمل أيضًا خدمات الخرائط والرحلات الجوية ويوتيوب على نحو افتراضي.