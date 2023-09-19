جوجل تتيح ميزة التحقق من الإجابات في روبوت Bard
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جوجل تتيح ميزة التحقق من الإجابات في روبوت Bard

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كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة في روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها “بارد Bard” تتيح للمستخدمين إمكانية التحقق من الإجابات التي يقدمها الروبوت.

وتُعرف الميزة الجديدة باسم “التحقق المزدوج Double Check”، وتمثلها أيقونة جوجل أسفل كل إجابة على هيئة حرف “G”.

وكانت أيقونة جوجل سابقًا تتيح البحث عن الموضوع الذي يسأل عنه المستخدم عبر الإنترنت، أما الآن فهي تُظهر ما إذا كانت الإجابات المقدمة من روبوت Bard تحتوي على معلومات تؤكدها نتائج بحث جوجل أو تتعارض معها.

وعند الضغط على أيقونة التحقق، يميز “بارد Bard” المعلومات التي جرى التحقق منها بالبحث باللون الأخضر، في حين  تُميّز الإجابات التي لم يجرِ التحقق منها باللون البرتقالي.

ويمكن للمستخدم تمرير المؤشر أو الضغط على الجمل المميزة للمزيد من المعلومات بشأنها.

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ومن المتوقع أن تساهم ميزة التحقق من الإجابات في الحد من المعلومات الخاطئة التي يولدها أحيانًا روبوت بارد.

وتتيح جوجل أيضًا إمكانية استمرار طرح الأسئلة في محادثة سابقة جرى مشاركتها عبر رابط عام.

وكانت جوجل قد أطلقت روبوت الذكاء الاصطناعي “بارد Bard” مطلع العام الجاري، وهي تعمل على إضافة مزايا جديدة إليه بصفة دورية، كما أنه يعمل استنادًا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي PaLM 2، ويدعم الروبوت أكثر من 40 لغة مختلفة، منها اللغة العربية.

ولا يزال الروبوت في المرحلة التجريبية، وهو متاح حاليًا للاستخدام بصورة مجانية في معظم دول العالم.

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