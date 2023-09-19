بعد طول انتظار ... واتساب تختبر تطبيقًا لحواسيب آيباد

أفاد موقع WABetaInfo اليوم الثلاثاء بأنه أصبح بإمكان مستخدمي حواسيب آيباد اللوحية تثبيت إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على أجهزتهم.

ولقد طلب الكثير من مستخدمي واتساب إصدارًا متوافقًا مع حواسيب آيباد اللوحية لسنوات، وفي وقت سابق من هذا العام، نشر WABetaInfo المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة ميتا، أخبارًا بشأن تطبيق واتساب لأجهزة آيباد، لكن تاريخ الإصدار لم يكن معروفًا.

ومن أجل اختبار ميزة الوضع المصاحب، أصدرت واتساب تطبيقًا أصليًا أُنشئ باستخدام خدمة (ماك كاتاليست) Mac Catalyst التي تتيح للمطورين جلب تطبيقات آيباد إلى حواسيب ماك الشخصية.

وبعد طول انتظار، قال WABetaInfo اليوم إنه يمكن الآن تثبيت إصدار تجريبي متوافق مع حواسيب آيباد من واتساب عبر خدمة اختبار التطبيقات (تست فلايت) TestFlight.

ولإعداد تطبيق واتساب على أجهزة آيباد، يتعين عليك تثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق الخدمة لنظام (آي أو إس) على هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.

وبعد الانتهاء من ذلك، ستحتاج إلى استخدام واتساب على جهاز آيفون الخاص بك وفتح إعدادات واتساب ثم النقر على خيار (الأجهزة المرتبطة)، ثم (ربط جهاز) لمسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيًا باستخدام حاسوب آيباد.

وبعد ربط جهاز آيباد بجهاز آيفون الخاص بك، سوف تتمكن من استخدام واتساب على الحاسوب اللوحي على نحو مستقل، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت، وهو ما يَعد براحة كبيرة لأولئك الذين يعملون على أجهزتهم اللوحية.

ومع الوضع المصاحب الجديد أيضًا سوف تُزامن أي رسائل تُرسل أو تُستلم على جهاز آيباد مع الهاتف، وذلك بغض النظر عما إذا كان الجهاز يعمل بنظام أندرويد أو آي أو إس. وبهذه الطريقة، لن تفوتك أي رسائل مهمة أثناء استخدام جهاز آيباد الخاص بك عند إيقاف تشغيل هاتفك المحمول.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل الرسائل والمكالمات محمية بالتشفير الشامل عند استخدام الوضع المصاحب، لذلك لا يستطيع أحد قراءة رسائلك الشخصية والاستماع إلى مكالماتك الخاصة.

ونبّه موقع WABetaInfo إلى أن هذا الإصدار تجريبي، ولا يزال الوضع المصاحب في مرحلة تجريبية، لذلك قد لا تزال بعض الميزات لا تعمل على نحو صحيح، مثل: القدرة على عرض تحديثات الحالة ونشرها، وبعض الوظائف المتعلقة بالموقع المباشر.

هذا، وقال الموقع إن واتساب تخطط لمعالجة هذه المشكلات من خلال تقديم إصلاحات الأخطاء والعديد من التحسينات في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى برنامج واتساب التجريبي لنظام آي أو إس تثبيت التطبيق على جهاز آيباد بدءًا من اليوم.

وقال الموقع: «ولسوء الحظ، ليس لدينا تاريخ إصدار محدد لتوفر تطبيق واتساب لأجهزة آيباد في متجر التطبيقات، ولكننا سنخبرك متى يمكنك الحصول عليه».